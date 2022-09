Essener Theater Courage bringt „Pink Panther“ auf die Bühne

Essen. Chefinspektor Clouseau ermittelt wieder. Krimiparodie feiert im Essener Theater Courage Premiere. Corona hat die Produktion lange ausgebremst.

Der rosarote Panther ist zurück. Die Krimikomödien-Reihe aus den 1960ern bietet nun die Vorlage für eine Bühnen-Parodie, die am Freitag, 16. September, 20 Uhr, im Theater Courage an der Goethestraße Premiere hat. Mit dabei ist natürlich das pinke Comic-Kätzchen, ein fies dreinblickender Bösewicht und vor allem der trottelige Chefinspektor Clouseau.

Auf der Leinwand hat Peter Sellers die Figur unvergesslich gemacht. Im Courage stehen neben Falk Hagen noch Stephan Tillmanns, René Stockhausen und Katharina Rübertus auf der Bühne. Weil die Bühne für die Pink-Panther-Produktion recht aufwendig gebaut ist und immer wieder schnelle Szenenwechsel zwischen Polizeiwache und Behandlungszimmer ermöglicht, musste das Stück lange auf seine Premiere warten. Diese war eigentlich schon im März 2020 geplant. Bekanntlich kam eine Pandemie dazwischen, eine Verlegung in den zeitweilig bespielten Theatergarten war nicht möglich. Nun hofft das Courage-Team auf eine Spielzeit, in der das Chaos nur noch auf der Bühne stattfindet.

Reichlich Slapstick-Szenen und Filmzitate

Dafür sorgen reichlich Slapstick-Szenen und Filmzitate, die Falk Hagen in die Courage-Produktion eingebaut hat. Angelehnt sei die Handlung an den Pink-Panther-Film „Ein Schuss im Dunkeln“, aber Filmfreunde werden auch vieles andere wiedererkennen“, sagt Falk Hagen und spricht von einem Pink-Panther-Best-of. Diesmal muss Chefinspektor Clouseau einen Mordfall in einer Pariser Villa aufklären und verliebt sich dabei in die schöne Tochter des Hauses, Maria. Sogar echte Kampfszenen hat das Ensemble einstudiert – als Actionsequenz in Zeitlupe.

Ohne Musik kommt die Krimiparodie natürlich auch nicht aus. Henri Mancinis vielfach variiertes Titelstück war im Original sogar für einen Oscar nominiert. Im Courage werden sie auch dafür eine neue Spielart finden.

Tel. 791466 und auf theatercourage.de

