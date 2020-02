Das Wort Rassismus hat hierzulande in der politischen Kampfsprache rasant Karriere gemacht, eine Allzweckwaffe, die oft schon zu hören bekommt, wer nur die Weisheit der deutschen Zuwanderungspolitik anzuzweifeln wagt. Aber wie das so ist mit dem inflationären Gebrauch von wertenden Begriffen: Was ein scharfes Schwert sein soll und es früher auch war, ist längst stumpfer geworden, fast schon ein Allerweltsvorwurf. Insofern wirkt die Strafanzeige der Polizei gegen „Essen stellt sich quer“ auf den ersten Blick tatsächlich leicht übertrieben.

Der Vorwurf, die Polizei ermittle entlang ethnischer Kriterien, ist keine Kleinigkeit

Andererseits ist Rassismus vom Wort-Ursprung her ein schwerer Vorwurf, und deshalb geht es der Polizei zu Recht ums Prinzip: So wie die Linksaktivisten den Kampfbegriff verwenden, unterstellen sie der Polizei als staatlicher Institution, sie verletze systematisch Recht und Gesetz. Vielmehr verfolge sie ganz bestimmte Menschen aufgrund ausschließlich niederer Motive, die etwas mit ihrer Herkunft, Ethnie oder schlicht ihrem Aussehen zu tun haben.

Für eine Behörde im Rechtsstaat kann es kaum einen ehrverletzenderen Vorwurf geben. Das gilt, obwohl natürlich einzelne Polizisten auch Fehler machen und irrationale oder sogar „rassistische“ Entscheidungen treffen können. Dies wäre dann zu belegen und zu ahnden.

Die verquere Logik der Links-Aktivisten und ihrer politischen Sekundanten

Nach der verqueren Logik von „Essen stellt sich quer“ und ihrer politischen Sekundanten bei den Essener Linken wäre die Behörde nur dann nicht rassistisch, wenn sie neben Shisha-Bars gleichermaßen auch andere Gastronomien mit Razzien überziehen würde – selbst wenn die Beamten schon vorher wüssten, dass dort nach menschlichem Ermessen nichts Kriminelles festzustellen wäre.

Eine ähnliche Debatte gab es früher am Drogen-Umschlagort Rheinischer Platz, als der Polizei vorgeworfen wurde, nur afrikanische Zuwanderer zu filzen. Unglücklicherweise fanden sich aber nun einmal bei diesen die illegalen Drogen, nicht bei anderen, die dort auch entlanggegangen sein mögen.

Polizei muss da präsent sein, wo es erfahrungsgemäß nötig ist - alles andere ist absurd

Die Polizei muss schon noch das Recht haben, die unverdächtigen Personen und die eher ruhigen Orte links liegen zu lassen und stattdessen dort zu ermitteln, wo erfahrungsgemäß Verbrechen und Ordnungswidrigkeiten passieren. Alles andere würde nur unnötig die ohnehin knappen Kräfte binden und den Irrsinn der politischen Korrektheit auf die Spitze treiben. Dass man derlei Selbstverständlichkeiten überhaupt niederschreiben muss, zeigt die Absurdität der ganzen Diskussion.

Der ganze Vorgang hat indes System. Nicht zum ersten Mal entlarvt sich das angeblich so überparteiliche Bündnis „Essen stellt sich quer“ als ideologisch getriebene Kampfgruppe, die von der Polizei fordert, nach politischen Gesichtspunkten zu arbeiten, statt Kriminalität dort zu bekämpfen, wo sie nun mal existiert. Würde die Behörde sich ernsthaft auf so ein Denken einlassen, wäre es das Ende des Rechtsstaats.

Andere zu beleidigen ist von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt

Ziemlich kurios ist auch, dass „Essen stellt sich quer“ und die Linken sich treuherzig auf die Meinungsfreiheit berufen, wenn sie mit dem Rassismus-Vorwurf um sich werfen. Dazu im Widerspruch steht der oftmals zu hörende Schlachtruf aus derselben politischen Ecke, wonach „Rassismus keine Meinung, sondern ein Verbrechen“ sei.

Wer also nach seiner eigenen Logik andere öffentlich mit einem Verbrechen in Beziehung bringt, mindestens aber wohl beleidigt, steht in der Pflicht, dies zu belegen. Wer das unterlässt, muss sich üble Nachrede vorwerfen lassen, und das ist eine Straftat. Vor diesem Hintergrund wirkt auch der generöse Hinweis an die Behörde, man möge die „Kritik“ doch bitte souveräner aufnehmen, äußerst merkwürdig.

Die Verbreitung von Hass und Hetze ist keine Spezialität einer Seite, sondern generell ein Kennzeichen der öffentlichen Debatte geworden, vor allem wenn Extremisten im Spiel sind. Auch deshalb wünscht man der Polizei Erfolg bei ihrer Strafanzeige. Vielleicht kann das Verfahren einen kleinen Beitrag dazu leisten, wieder zurückhaltender mit beleidigenden Begriffen umzugehen.