Essener Kunstmesse C.A.R. öffnet Zeitfenster für die Kunst

Essen. Contemporary Art Ruhr (C.A.R.) geht trotz Pandemie unter strengen Hygieneauflagen an den Start. Essener Kunstmesse will positives Signal setzen.

Die Kunstmesse C.A.R. wird trotz Corona-Pandemie zum Präsentations-Parcours für zeitgenössische Kunst. An 49 Stationen bekommen bis zu 300 Besucher pro Zeitfenster auf der 14. C.A.R.-Messe kreative Arbeiten aller Sparten in vier Hallen auf Welterbe Zollverein zu sehen. Galerien, Institutionen und ausgewählte Talente präsentieren sich und ihre Werke von Freitag, 30. Oktober, bis Sonntag, 1. November.

„Gerade in diesem besonderen Jahr mit Corona möchte die C.A.R. ein positives Signal senden und eine direkte Kommunikation ermöglichen“, erklärte Silvia Sonnenschmidt, die mit Thomas Volkmann die Kunstschau und Verkaufsmesse veranstaltet. In Halle 6 sowie in Halle 2, 5 und 12 wird unter klaren Regeln auf Basis eines detaillierten Hygieneschutzkonzeptes die beliebte Kunstschau ausgerichtet. Besucher können um jeden Stand herumgehen, breite Gänge ohne Sackgassen sollen Gedränge vermeiden. Maskenpflicht gilt überall.

Angebot für kunstinteressiertes Jungpublikum und erfahrene Sammler

Wie in den Vorjahren erwarten die Veranstalter neben dem kunstinteressierten Jungpublikum erfahrene Sammler aus ganz Deutschland. „Wer Interesse an zeitgenössischer Kunst hat, kann auf der C.A.R. leicht ins Gespräch kommen, sich von dem vielfältigen Angebot inspirieren lassen und Kunst kaufen“, so Sonnenschmidt weiter.

Tickets mit Timeslot Die Contemporary Art Ruhr (C.A.R. ) läuft vom 30. Oktober bis 1. November, Fr 20-22.30 Uhr (Eröffnung), Sa 13.30-16 +16.30-19 Uhr, So 11-13 Uhr + 13.30-16 Uhr + 16.30-19 Uhr. Unesco-Welterbe Zollverein, Hallen 2,5,6 und 12. Anfahrt über Fritz-Schupp-Allee oder Bullmannaue. Eintritt: 12 Euro pro Timeslot, erm. 10 Euro. Ticketbestellungen per Mail an: mail@contemporaryartruhr.de. Weitere Infos: www.contemporaryartruhr.de.

Einen Besuch lohnt sicherlich die Präsentation der „C.A.R. Talente“, zu finden vor allem in den Hallen 6 und 12. Herausragend ist Maximilian Manns Fotoessay „Fading Flamingos“ (2018-2019). Der Dortmunder widmet sich dem Urmia-See im Iran, einst einer der größten Salzseen weltweit, heute fast ausgetrocknet. Nashörner oder Elefanten – bedrohten Tierarten hat sich Ralf Koenemann verschrieben. Auf Großformat-Bildern experimentiert der 1961 in Essen geborene Künstler mit Acryl, Bitumen, Boots- und Betonlacken. Darunter mischt er Asche und anderes, lässt haptische Flächen entstehen. Vertreten von der Regensburger Galerie „Art Affair“ zeigt er seine zweite Solo-Show in Halle 5. Aus Essen ist die Galerie Klose in Halle 5 wieder am Start mit einem Querschnitt ihres Programms.

Wie sollte das Museum der Zukunft aussehen?

Julia Priss, 1988 in der Ukraine geboren, hat in Essen studiert. In einer Sonderschau in Halle 2 präsentiert die Video-Künstlerin einige Werke. In deren Fokus stehen Wandlungsprozesse. „Wie sollte das Museum der Zukunft aussehen?“ fragt ein NRW-Projekt der Onlineplattform „Nextmuseum.io“. Die Gelegenheit, sich öffentlich zu zeigen, nutzen zudem die neuen Kunst-Netzwerke der Metropole Ruhr: die „Ruhr Kunst Museen“ sowie das Theaterpendant, die „Ruhr Bühnen“.

