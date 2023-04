Essener Gesamtschule Nord präsentiert großes Schulkonzert

Essen-Vogelheim. Kunst und Musik als Schwerpunktfächer: Das bietet die Essener Gesamtschule Nord. Auf einen Termin fiebert alljährlich die Schulgemeinschaft hin.

Schulkonzert und Kunstausstellung standen in der Gesamtschule Nord in der Woche vor den Osterferien auf dem Programm. Musiklehrer Wolfgang Pappe: „Nach dem Schulkonzert ist immer vor dem Schulkonzert. Letztlich üben wir in unseren Klassen, AGs und Kursen immer an neuen Stücken und entwickeln uns weiter.“ In der Zeit vor dem Schulkonzert verdichte sich alles und die gesamte Schule fiebere dem Termin entgegen. Dann sei der Moment gekommen, das Erarbeitete auf der Bühne zu präsentieren.

Bühnenerfahrung für Essener Schüler und Schülerinnen wichtig

Pappe: „Die Erfahrung auf der Bühne zu stehen ist unheimlich wertvoll und kann für die individuelle Entwicklung der Kinder und Jugendlichen nicht hoch genug eingeschätzt werden.“ Doch am Ende stehe nicht nur die individuelle Leistung im Vordergrund. „Über 250 Schülerinnen und Schüler sind beteiligt.“

Das Intro „The final Countdown“ leitete den Abend ein, es folgten der Schulchor mit dem „4-Chords-Song“ und „Applaus, Applaus“, die Tanz-AG mit modernen Tänzen und akrobatischen Einlagen sowie die Musikkurse der Jahrgänge.

Im Zentrum des zweiten Konzertteils stand das Musical „Die Schöne und das Biest“, dargeboten von Schülern und Schülerinnen der neunten Klassen. Lorena als Belle, Peshang in der Rolle ihres Vaters, Mehmed als Nebenbuhler Gustav und schließlich Dimitar bis zuletzt unerkannt als das Biest, spielten ihre Rollen mit choreografierten Tanzeinlagen.

Kunstausstellung der Gesamtschule Nord in Essen

An der Gesamtschule Nord steht die kulturelle Bildung mit der Möglichkeit Musik und Kunst als Schwerpunkt zu wählen laut Schulprogramm im Vordergrund. Schlagzeugspielen, Keyboard, Gitarre, Bass und Singen sind von Beginn an Bestandteil des Musikunterrichts.

Das eigene Tun ist auch im Kunst-Unterricht von Bedeutung. Auch dieser ist eine Säule der kulturellen Bildung an der Gesamtschule Nord. Iris Lorsong, Kunst-Lehrerin der Schule, betont: „Der Kunst-Leistungskurs in der Sekundarstufe II ist ein Angebot unserer Schule, das von vielen Schülern und Schülerinnen gerne wahrgenommen wird.“ Die Ergebnisse zeigten sie bei einer Kunstausstellung vor dem Konzert. Besucher und Besucherinnen schauten sich unter anderem Arbeiten zum Thema „Kulturelle Tradition“ an, ergänzt um eine Videoinstallation. Andere künstlerische Produkte trugen Titel wie „Das Erleuchten der Moschee“, „Berbische Kultur“ oder „Reise nach Japan“.

