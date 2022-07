Essener Gasthaus „Rote Mühle“ kämpft noch mit Flutfolgen

Essen. Die Jahrhundertflut richtete im Ausflugslokal „Rote Mühle“ einen hohen Schaden an. Bis heute hat der Wirt noch keine Fluthilfe beantragen können.

Den 15. Juli 2021 hat Peter Soyk an seinem Gasthaus „Rote Mühle“ verewigt. Es ist der Tag, an dem die Ruhr in Essen-Heisingen einen Pegel unbekannten Ausmaßes erreichte. Die alte, stark verwitterte Hochwassermarke, die vor über 100 Jahren an der „Roten Mühle“ im Mauerwerk eingeschlagen wurde, ist am 15. Juli nicht mehr zu sehen. Die neue Rekordmarke hängt nun 20 Zentimeter höher. Und Peter Soyk hofft, dass es die einzige sein wird, die er angebracht hat.

Die direkte Lage am Fluss, gerade wegen der die Gäste das Ausflugslokal schätzen, ist 2021 während der Flut Peter Soyk und seiner Frau Tatjana fast zum Verhängnis geworden. Sie erlebten an dem Tag die spektakulärste Rettungsaktion in Essen. Während andere Betroffene entlang der Ruhr noch versuchten, möglichst vieles vor den Fluten in Sicherheit zu bringen, konnte sich das Wirtepaar nur noch ins obere Stockwerk der Traditionsgaststätte retten. Die Feuerwehr holte die beiden schließlich mit einem Hubschrauber vom Dach und brachte sie zur Rettungswache an der Eisernen Hand. „Der Hubschrauberflug war noch das beste an dem Tag“, sagt Soyk rückblickend mit trockenem Humor.

Gastbetrieb ging schon wenige Wochen nach der Flut wieder an den Start

Ihn haben die Ereignisse vom 14. und 15. Juli 2021 weniger mitgenommen als seine Frau Tatjana. „Meine Frau schaut schonmal eher besorgt auf die Ruhr, wenn es stärker regnet“, sagt er. Und auch wenn sie Hubschrauber am Himmel kreisen sehe, dann kommen die Erinnerungen an die angstvollen Minuten wieder – als sie ohne Strom und mit fast leerem Handyakku im Haus ausharrten.

Das Luftbild zeigt das Fährhaus „Rote Mühle“ wie es während des Hochwassers mitten in der Ruhr steht. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Zwölf Monate nach der Jahrhundertflut sind die Schäden am und im Haus zumindest auf den ersten Blick kaum noch zu sehen. Im Gastraum sind die Wände wieder verputzt, wurde neuer Boden verlegt. Bis Dezember vergangenen Jahres liefen dort noch die Trockengeräte, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk zu bringen.

Die Küche haben die Soyks schon wenige Wochen nach dem Hochwasser wieder funktionstüchtig bekommen. Sie stand damals ebenfalls komplett unter Wasser. Einige Geräte konnte Peter Soyk reparieren, andere musste er neu oder gebraucht kaufen. Schon Mitte August 2021 konnte der Betrieb auf der Terrasse wieder starten.

Wirtepaar Soyk erlebte große Solidarität

Das hatten die Soyks auch der Hilfe ihrer Mitarbeiter und vieler Freunde zu verdanken, die nach der Flut mit anpackten. Selbst Fremde spülten damals schlammverschmierte Gläser in Schüsseln auf dem Hof. Peter und Tatjana Soyk sind bis heute dankbar, dass sie so viel Solidarität in dieser schweren Zeit erfuhren.

Wirtschaftlich hat das Hochwasser den Gastbetrieb stark getroffen. Peter Soyk, der die „Rote Mühle“ vor elf Jahren gekauft hat, schätzt den Schaden auf über 200.000 Euro. Fluthilfe hat er allerdings noch nicht beantragen können. Ihm fehlen noch mehrere Gutachten. Das Problem: Es gibt offenbar zu wenige Sachverständige.

Peter Soyk hat am Mauerwerk eine neue Hochwassermarke angebracht, die zeigt, wie hoch das Wasser am 15. Juli 2021 stand. Foto: Kai Kitschenberg / FFS

Vieles hat er daher bislang aus den eigenen Rücklagen bezahlt. Eine Elementarversicherung gab es damals nicht und gibt es für die Gaststätte auch heute nicht. Eine solche abzuschließen sei „vollkommen ausgeschlossen“, habe ihm ein Versicherungsmakler erst jüngst mitgeteilt.

Einige Reparaturarbeiten stehen noch aus

Doch auch ein Jahr nach der Flutkatastrophe ist immer noch einiges zu tun: So müssen zum Beispiel noch neue Pumpen installiert und das Mauerwerk des denkmalgeschützten Hauses saniert werden. Auch an der Heizung sind noch Arbeiten notwendig. Wie viel er schließlich vom Land für die Flutschäden bekommt, weiß Peter Soyk noch nicht. Was ihn aber verärgert: Weil ihm seine Mitarbeiter bei der Beseitigung der ersten Schäden geholfen haben, kann er für diese Arbeiten keine Fluthilfe geltend machen. Diese nämlich werden als Eigenleistung gewertet und damit nicht erstattet. „Das verstehe ich nicht. Wenn ich Personal entlassen und eine teure Fachfirma beauftragt hätte, dann hätte ich 80 Prozent wieder bekommen. Mein Personal habe ich ja auch weiterbezahlt.“

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Ruhr zwischen Essen-Kettwig und Mülheim an der A52 Autobahnbrücke, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Stauwerk Kettwig vo der Brücke, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Landhaus Rutherbach, Essen-Heidhausen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Campingplatz Cammerzell, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmte Brehminsel Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmte Brehminsel Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmte Brehminsel Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Baldeneysee Stauwehr Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmte Brehminsel Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Baldeneysee Stauwehr Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Baldeneysee Stauwehr Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Baldeneysee Stauwehr Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Baldeneysee Stauwehr Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Baldeneysee mit Ölverfärbungen auf der Wasseroberfläche, Fischlaken, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Baldeneysee mit Ölverfärbungen auf der Wasseroberfläche, Fischlaken, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Baldeneysee mit Ölverfärbungen auf der Wasseroberfläche, Fischlaken, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Haus Scheppen, Heisingen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Ruhrbogen Heisingen, Kupferdreh, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Cavos, Kupferdreh, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Heisingen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmters Fährhaus Rote Mühle, Heisingen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmter Zugstrecke am Haltepunkt Holthausen Bf, Heisingen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung amGymnasium Essen-Überruhr, Rellinghausen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Ruhrschleife Überruhr, Essen-Steele, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Konrad-Adenauer-Brücke, Bergerhausen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Konrad-Adenauer-Brücke, Bergerhausen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Ruhrschleife Überruhr, Essen-Steele, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Ruhrschleife Überruhr, Essen-Steele, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Ruhrschleife Überruhr, Essen-Steele, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Peter Soyk hat sich natürlich gefragt, wie er sein Gasthaus künftig besser vor Hochwasser schützen könnte. Er hat die Elektrik eine Etage höher gelegt, hat einen seitlichen Zugang zur Ruhr vermauert und will vielleicht noch Mauern an der Einfahrt anlegen. „Viel mehr geht nicht“, muss Soyk jedoch feststellen. Die Mauer an der Terrasse zur Ruhr hin, will er nicht höher machen. Er würde sonst den Gästen den beliebten Blick auf den Fluss nehmen.

Das Geschäft läuft momentan gut, „eigentlich wieder auf Vor-Corona-Niveau“. Peter Soyk ist zufrieden. Der 55-Jährige aber weiß: Falls noch einmal ein solches Hochwasser käme, dann würde er das gastronomische Konzept ändern und aus dem Restaurant einen Imbiss mit Selbstbedienung machen. „Das bekommt man ja sonst bis zur Rente nicht mehr rein.“

