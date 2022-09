Essener fragen sich: Wie viel Weihnachts-Deko ist zeitgemäß?

In eine Winter-Weihnachtslandschaft verwandelt die Familie Robeck in Katernberg jedes Jahr ihr Grundstück, hier ein Bild aus 2021. „Wir wissen noch nicht, was wir in diesem Jahr tun“, sagt Heike Robeck.

Essen. Energiekrise, horrende Preise: Wie viele Weihnachtslichter darf man in diesem Jahr im Vorgarten anbringen? Viele Essener sind unschlüssig.

Angesichts der dramatischen Energiekrise und den stark gestiegenen Kosten fragen sich derzeit viele Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet: Ist es jetzt passend, elektrische Weihnachts-Deko anzubringen?

Nicht nur über Weihnachtsmärkte, öffentliche Fassadenbeleuchtung und das „Essen Light Festival“ wird diskutiert. Der Chef der Essen Marketing GmbH (EMG), Richard Röhrhoff, hatte erst in dieser Woche einen bundesweiten Energiespar-Appell der Deutschen Umwelthilfe brüsk zurückgewiesen. Die Umwelthilfe hatte vorgeschlagen, in den Städten solle es nur einen einzigen beleuchteten Baum geben. Röhrhoff hatte zu bedenken gegeben, dass – nicht erst seit Corona – wirtschaftliche Existenzen an den Weihnachtsmärkten hingen. Außerdem hätten die Innenstädte Publikumsveranstaltungen mit viel Zulauf dringend nötig. Röhrhoff wies außerdem darauf hin, dass das „Light Festival“ bereits weiter mit energiesparenden Leuchtmitteln arbeite.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Doch zwei Monate vor dem ersten Advent wird derzeit auch an vielen Familientischen zu Hause beratschlagt: Lichtschmuck, ja oder nein? Einerseits: der Energieverbrauch von Lichterketten ist gering – zumindest dann, wenn sie mit modernen LED-Dioden bestückt sind. Andererseits: Zählt nicht jeder ersparte Beitrag?

Eine der aufwändigsten Weihnachtsdekos gibt es in Essen-Katernberg

Frage an eine Familie, die jedes Jahr stadtweit eine der aufwändigsten, privaten Weihnachts-Dekos installiert: Heike und Rüdiger Robeck verzaubern seit rund zehn Jahren ihr Grundstück am Meybuschhof in Essen-Katernberg regelmäßig in eine Winter-Weihnachtslandschaft. „Und jedes Jahr“, berichtet Unternehmerin Heike Robeck, „kauft mein Mann noch neue Sachen hinzu.“

Als da wären: Ungezählte Lichterketten sowieso, aber auch beleuchtete Weihnachtsmänner, einen Briefkasten für Post an den Weihnachtsmann (die komplett beantwortet wird), Schaukel-Automaten, die ohne Geld funktionieren – und in diesem Jahr erstmals auch eine kleine Eisenbahn.

Rüdiger Robeck im vergangenen Jahr vor seinem Weihnachtshaus. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

„Wir tun es vor allem für die Kinder der Nachbarschaft“, berichtet Heike Robeck; nebenan liegt eine Kita. „Seit Corona haben viele Kinder noch weniger als sonst – da wollen wir ihnen wenigstens diese kleine Freude bereiten.“

Der Stromverbrauch steigt erheblich

Ganz abgesehen von den Anschaffungskosten: „In den Wochen der Installation verbrauchen wir so viel Strom wie sonst in drei oder vier Monaten“, sagt Heike Robeck.

Und jetzt? „Wissen wir nicht, was wir tun sollen.“ Die Familie – Robecks haben drei Kinder und drei Enkelkinder – habe sich noch nicht endgültig entschieden, ob und – wenn ja – wie groß die berühmte Weihnachtslandschaft in diesem Jahr ausfallen soll. „Wenn hier demnächst Rentner vorbeigehen, bei denen es hinten und vorne nicht mehr reicht, die sich jeden Cent für ein Brot absparen müssen – da können wir nur schlecht so tun, als wäre alles wie immer.“ Andererseits: Soll man wegen der gestiegenen Kosten jetzt auf jede Freude verzichten? Vor allem in der Weihnachtszeit, vor allem in dieser düsteren Zeit mit Krieg, Corona und Klimawandel?

„Wir beraten uns jeden Tag und haben einfach noch keine Lösung gefunden“, sagt die Umzugs-Unternehmerin. Fest steht, dass der Nikolaus-Tag gefeiert werden soll, wieder mit Lichtern und Deko, aber vermutlich in kleinerem Umfang als sonst. „Wir sind wirklich zwiegespalten, eine Entscheidung zu treffen, fällt uns sehr schwer.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen