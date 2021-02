Mit zwei Löschzügen war die Essener Feuerwehr am Mittwochmittag im Einsatz, um einen Brand in der alten RWE-Zentrale zu löschen.

Blaulicht Essener Feuerwehr löscht Schwelbrand in alter RWE-Zentrale

Essen. Die Essener Feuerwehr ist Mittwochmittag zur alten RWE-Zentrale an der Huyssenallee ausgerückt, um einen Schwelbrand zu löschen.

Schwelbrand in der alten RWE-Zentrale an der Huyssenallee: Die Essener Feuerwehr ist Mittwochmittag (17. Februar) mit zwei Löschzügen ausgerückt, um den Brand in dem leerstehenden Abrissgebäude zu löschen. Wegen seiner markanten Form wird die 90 Meter hohe Konzernzentrale auch „Y-Bau“ genannt. Der Alarm ging um 11.39 Uhr bei der Feuerwehr ein.

Wie Feuerwehrsprecher Mike Filzen mitteilt, entstand der Schwelbrand aus bislang ungeklärter Ursache in einem der acht Fahrstuhlschächte. Mitarbeiter des Abbruchunternehmens hatten offenbar Gipskartonplatten und Konstruktionshölzer in die Aufzugschächte geworfen. Diese seien bis zur zweiten Ebene auf rund 15 Metern Höhe mit den Baumaterialien gefüllt. Umgerechnet eine Masse von rund 90 Kubikmetern lose geschichtetem, teils brennbarem Material, so die Feuerwehr.

Mitarbeiter des Abrissunternehmens versuchten, das Feuer selbst zu löschen

Die Arbeiter des Abrissunternehmens sollen zunächst versucht haben, das Feuer selbst zu löschen. Als die Löschversuche jedoch nicht fruchteten, hätten die Verantwortlichen die Feuerwehr alarmiert und die Baustelle komplett geräumt. „Wegen der fehlenden Türen und Wände hat sich der Rauch im gesamten Gebäude ausgebreitet“, so Filzen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten den Schwelbrand zunächst mit Wasser zu löschen, kurz darauf sei Schaum zum Einsatz gekommen, der von der zweiten Ebene in den Schacht eingefüllt wurde. Filzen: „Diese Maßnahme brachte erste Erfolge.“ Auch am Nachmittag wurde noch Schaum in den heißen Schacht gefüllt.

Der Feuerwehrsprecher geht davon aus, dass der Einsatz nicht vor den Abendstunden abgeschlossen werden kann. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

