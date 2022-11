Essener Bürger Bündnis: Mit Justitias Hilfe zur Versammlung?

Der Briefkasten der EBB-Zentrale an der Kreuzeskirchstraße: Auf eine Einladung zur Jahreshauptversammlung warten diverse Mitglieder seit Monaten vergebens.

Essen. Seit mehr als einem Jahr verweigert die EBB-Spitze ein Treffen in großer Runde. Die Kritiker in eigenen Reihen rufen jetzt das Gericht zu Hilfe.

Gänzlich anders als die etablierten Parteien – so wollten sie beim Essener Bürger Bündnis (EBB) immer schon sein, und die jüngste Volte im hausinternen Zoff zeigt, dass ihnen dies auch vortrefflich gelingt: Jetzt haben einige der knapp 120 Mitglieder sogar das Amtsgericht eingeschaltet, um für die Wählervereinigung eine Jahreshauptversammlung zu erzwingen.

Die ist satzungsgemäß einmal im Jahr zwingend vorgeschrieben, aber von allein, so heißt es in der vor wenigen Tagen eingereichten Klage beim Amtsgericht, komme der Vorstand beziehungsweise der Vorsitzende, EBB-Ratsherr Joachim Kluft, ja nicht auf den Trichter, zum Treffen zu laden. Eine Zögerlichkeit, die Kluft im Gespräch mit der Redaktion nicht einmal in Abrede stellt: Es sei doch absehbar, dass eine Mitgliederversammlung nur ein Thema breittreten würde: die seit gut einem Jahr laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen drei EBB-Mitglieder, unter ihnen Fraktionschef Kai Hemsteeg.

Die frohe Botschaft eingestellter staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen blieb bisher aus

Wenn schon ein Treffen, dann würde Kluft gerne mit der frohen Botschaft aufwarten, dass die Ermittlungen inzwischen eingestellt wurden. Doch den Gefallen konnte ihm die Staatsanwaltschaft noch nicht tun: „Es wird weiter ermittelt“, so betonte erst vor wenigen Tagen eine Sprecherin der Behörde gegenüber dieser Zeitung.

So bleibt unterm Strich einmal mehr die Missstimmung beim EBB in Erinnerung, oder die „zerstörerische Systematik“ der internen Kritiker, wie Kluft beklagt: Es habe bis dato nur halbherzige Versuche – hier ein Gespräch, dort eine WhatsApp – gegeben, um eine Mitgliederversammlung einzufordern. Von dem Versuch, mit Justitias Hilfe eine Versammlung herbeizuführen, erfuhr der Vorsitzende am Dienstag durch diese Zeitung.

Immerhin, bis Ende April 2023 sagt Kluft jetzt eine Versammlung zu, und auch der Vorstand des Bürger Bündnisses – ebenfalls seit über einem Jahr sitzungsfrei – soll wieder tagen. „Je eher desto besser“, sagt Kluft, dann bekomme man das Bündnis wieder „besenrein“.

