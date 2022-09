Essener Autor veröffentlicht Roman über das Erwachsenwerden

Der Essener Architekt Klaus Ulaszewski schreibt in „Übertage“ über eine Jugend in Katernberg.

Essen-Katernberg. Der Essener Architekt und Autor Klaus Ulaszewski hat ein eigenes Buch herausgebracht. Wie seine Heimatverbundenheit „Übertage“ beeinflusst hat.

Knapp zweieinhalb Jahre hat es gedauert, doch nun ist das Buch „Übertage“ des Esseners Klaus Ulaszweski im Verkauf erhältlich. Der Roman des Architekten spielt hauptsächlich in Katernberg und handelt von Mic, dessen Erwachsenwerden und seiner Liebe zu Luzi, die plötzlich verschwindet. Dabei wird der Protagonist noch Jahre später von den Ereignissen eingeholt.

Autor Klaus Ulaszewski ist in Essen geboren und aufgewachsen, hat in der Stadt studiert und wohnt auch heute noch in Essen. „Diese Verbundenheit hat dazu geführt, den Roman in Essen spielen zu lassen“, sagt er. Mit dem Kettwiger Hummelshain-Verlag hat er zudem einen lokalen Partner gefunden, der den Roman herausbringt.

Essener Autor spielt in „Übertage“ mit Emotionen und Humor

Die Idee für das Buch kam dem geborenen Essener durch seine eigenen Erfahrungen. Er habe selbst im Alter zwischen 8 und 14 Jahren in Katernberg gelebt und kennt den Marktplatz sowie den Kiosk, an dem die Geschichte beginnt und der eine große Rolle im Roman einnimmt. Heute gibt es den Kiosk allerdings nicht mehr. „Ein paar autobiografische Anekdoten waren die Grundlage für die Geschichte, auch wenn sie nicht eins zu eins so stattgefunden haben“, sagt der Autor. Viele Szenen spielen an bekannten Orten wie dem Katernberger Markt. Auch ein Schrebergarten kommt vor.

Humor spiele eine große Rolle im Roman. „Ich habe die Geschichte bewusst lässig erzählt“, sagt Ulaszewski über den Schreibstil. In Ruhrgebiets-Dialekt sei er dabei nicht verfallen. Aber auch traurige Momente kommen vor und halten die Spannung aufrecht.

„Übertage“ unterscheide sich von anderen Geschichten solcher Art: Der Roman beginnt im Jahr 1976 und endet 2019. „Das ist eher untypisch für eine Coming-of-Age-Geschichte, da diese sonst in einem kürzeren Zeitraum spielen“, erklärt Ulaszewski, der bereits einen Roman, eine Novelle sowie eine Kurzgeschichte veröffentlicht hat.

„Übertage“ auch im lokalen Buchhandel zu kaufen

Zu kaufen gibt es „Übertage“ im Internet (ISBN: 9783943322491) oder im lokalen Buchhandel. Im Holsterhausener Geschäft „Insel der Bücher“ sowie in der „Papeterie Petersen“ in Rüttenscheid können Interessierte das Buch für 13,80 Euro kaufen.

