Kräftig Streit gab es in den vergangenen Wochen um Parkplätze, die Kneipen für Außengastronomie nutzen. Händler monierten, dass dadurch Parkraum für ihre Kunden verloren gehe. Doch momentan hat es mit dem Zwist ein Ende, eine Folge der aktuellen Coronaregeln.

Stadt schreibt Essener Gastronomen an

Betreiber wie Fred Krause (Restaurant Il Pomodoro ) oder Phil Hinze ( Zweibar ) berichten von Schreiben des Straßenverkehrsamtes. Darin bitte die Behörde, doch die Flächen wieder frei zu machen und als Stellplätze zur Verfügung zu stellen. Denn nach der seit Monatsbeginn gültigen Corona-Schutzverordnung dürften die Gastronomen die Plätze ohnehin nicht zur Bewirtung in Anspruch nehmen.

Stadtsprecherin Silke Lenz bestätigt, dass die Verwaltung etwa 40 betroffene Betriebe angeschrieben habe. In den vergangenen Wochen habe es bekanntlich viel Kritik von Einzelhändlern an der Lösung gegeben. Der Verlust an Parkplätzen gehe mit Verlust an Umsatz einher, so die Klage. Wenn es nun den Wirten angesichts der geltenden Corona-Richtlinien untersagt sei, die Flächen zu verwenden, sei es doch sinnvoll, wenn sie wieder ihrem ursprünglichen Zweck dienen könnten, so Lenz. Die Gebühren, die die Gastronomen für den November bezahlt hätten, würden ihnen erstattet. Die Höhe der Abgabe ist abhängig von der Lage, in Toplagen sind fünf Euro pro Quadratmeter und Monat, am Rande der Innenstadt und in Stadtteilzentren 3,20 Euro und in Randgebieten 1,60 Euro.

Phil Hinze hatte zwei Parkplätze genutzt, die ihm ermöglichten, sechs oder auch acht Tische aufzustellen. „Daran konnten jeweils zwei Personen sitzen“. Das habe schon etwas gebracht, denn aufgrund der Coronaregeln stünden in der Kneipe selbst deutlich weniger Plätze zu Verfügung. 60 waren es mal, aber da gab es noch keine Pandemie und Bestimmungen, die Abstandsregeln beinhalten.

Coronaauflagen gelten zunächst einmal bis Ende November

Nun gilt die Schließung für das Gastgewerbe erst einmal bis Ende November. Ob unter Umständen im Dezember die Gaststätten wieder öffnen dürfen, hängt vom weiteren Pandemiegeschehen ab.

Sollten die Kneipen wieder öffnen dürfen, würde auch das Thema Parkplätze wieder auf der Tagesordnung stehen. Denn der Rat hatte seinerzeit beschlossen, um den Wirten übers Wasser zu helfen, dass sie bis Ende Dezember ein Anrecht auf die Stellplätze haben. Ob sich aber der Aufwand auch angesichts der Witterung überhaupt lohne, stehe auf einem anderen Blatt, erklären Krause und Hinze. In dieser Jahreszeit würde nun mal der Großteil der Gäste nicht mehr so gern draußen sitzen. Daran ändere auch der Einsatz von Heizpilzen kaum etwas.

Stadt will Parkplatz-Regelung bis März nächsten Jahres verlängern

Wie es im nächsten Jahr weitergeht, das sei zwar noch offen, erklärt Silke Lenz. Sie lässt aber durchblicken, dass die Verwaltung eine Verlängerung bis Ende März beabsichtige. Das letzte Wort habe aber der Rat.

Momentan schaue die Verwaltung, ob die Wirte der Aufforderung auch nachgekommen seien, erklärt die Sprecherin. Die Hälfte der angeschriebenen Gastronomen hatte bis Anfang der Woche Folge geleistet, die andere Hälfte habe man schriftlich an die Bitte der Stadt „erinnert“.

