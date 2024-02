Essen: Weiterführende Schulen nehmen Anmeldungen entgegen

Die Anmeldungen an weiterführenden Schulen starten: Hier ein Bild aus 2019 vom Bischöflichen Gymnasium Am Stoppenberg.

Essen Etwa 4000 Familien in Essen müssen jetzt ihr Kind an einer weiterführenden Schule in Essen anmelden.

Ab Donnerstag (15. Februar) nehmen die weiterführenden Schulen in Essen die Anmeldungen von Viertklässlern entgegen. Rund 4000 Familien im Stadtgebiet müssen dazu an einer Haupt- oder Realschule oder an einem Gymnasium vorstellig werden.

Anmeldetage von Donnerstag bis Samstag

Angemeldet werden kann an Hauptschulen am Donnerstag, 15. Februar, und am Freitag, 16. Februar, jeweils von 9 bis 13.30 Uhr. Die Realschulen nehmen an den gleichen Tagen Anmeldungen entgegen, allerdings jeweils bis 16 Uhr, außerdem am Samstag, 17. Februar, 9 bis 12 Uhr. Die städtischen Gymnasien nehmen Anmeldungen entgegen am Donnerstag, 15. Februar, und Freitag, 16. Februar, jeweils von 9 bis 16 Uhr, sowie am Samstag, 17. Februar, zwischen 9 und 14 Uhr.

Schulen in privater Trägerschaft wie des Bistums (Mariengymnasium, Werden; Stoppenberg) sowie Ordensschulen (B.M.V., Holsterhausen, und Don Bosco, Borbeck) haben individuelle Anmeldetage; häufig mussten auch Termine verabredet werden.

An Gesamtschulen wurden etwa 1100 Kinder angemeldet

Die Anmeldungen entgegengenommen haben bereits die städtischen Gesamtschulen. Dort wurden etwa 1100 Kinder angemeldet. Viele mussten umverteilt werden; die Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Schonnebeck erhielt zum Beispiel doppelt so viele Anmeldungen wie freie Plätze. Schülerinnen und Schüler, die abgewiesen werden mussten, haben Plätze angeboten bekommen den Gesamtschulen Nord, Erich Kästner und Bockmühle. Wer diese Angebote nicht in Anspruch nehmen will, muss sich in den nächsten Tagen an einer Haupt- oder Realschule oder an einem Gymnasium anmelden.

