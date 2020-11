Essen: Thelen Gruppe schmiedet neuen Dienstleistungsriesen

Die Thelen Gruppe ist weiter stark auf Expansionskurs. Das Essener Immobilienunternehmen kaufte jetzt gleich vier Gebäudedienstleister auf und weitet damit sein Geschäft in diesem Bereich bundesweit deutlich aus. „Unser Ziel ist es, 360 Grad eines Immobilienzyklus abzubilden“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Thelen. Die Thelen Gruppe bietet Leistungen von der Projektierung über den Bau bis hin zur Verwaltung und Bewirtschaftung einer Immobilie an.

Zum Kaufpaket gehören die Deutsche R + S Dienstleistungen GmbH &Co. KG (Hannover), die HPM Gebäudedienste GmbH (Essen), die DMD Gebäudedienstleistungen GmbH (Deggendorf) und die GB Gebäudereinigung GmbH (Düsseldorf). Sie bringen zusammen 4300 Mitarbeiter in die Thelen Gruppe ein, deren Dienstleistungsgeschäft auf 4500 Beschäftigte anwächst und die somit zu einem bundesweit agierenden bedeutsamen Player in diesem Bereich aufsteigt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Neuer Dienstleistungsbereich der Thelen Gruppe kommt auf 95 Millionen Euro Umsatz

Bislang war die Thelen Gruppe lediglich mit der Apollo Service Group im Gebäudedienstleistungsgeschäft tätig. Mit dem Neuerwerb stärkt sie ihr Leistungsspektrum rund um Sicherheitsdienste, Reinigung, Videoüberwachung, Rail Services und Kurierdienste. Thelen ist damit nun bundesweit an 18 Standorten vertreten und bringt es auf ein Umsatzvolumen von 95 Millionen Euro.

Die Thelen Gruppe Die Geschichte der Thelen Gruppe beginnt 1988 mit dem Bau eines Warenumschlagzentrums für Quelle in der Nähe von Bamberg. Für den 32-jährigen Firmengründer Wolfgang Thelen war damals ein Wohnmobil Büro und Wohnung. Thelen ist Sohn eines Spediteurs und punktet in der Logistikbranche nach eigener Darstellung mit maßgeschneiderten Konzepten. Das Groß dieser Immobilien sei heute noch immer im Bestand – auch das Warenumschlagzentrum bei Bamberg. Seit 2015 ist mit Christoph Thelen bereits die nächste Generation an Bord. Heute besitzt die Thelen Gruppe 59 Tochterunternehmen mit 5900 Mitarbeitern.

Das Essener Familienunternehmen setzt mit dem jüngsten Coup seine Strategie fort, möglichst viele Leistungen rund um die Immobilie aus eigener Hand anzubieten. So kaufte die Gruppe in der Vergangenheit bereits mehrere Baufirmen auf. Sie sind - wie auch die Dienstleistungsunternehmen - sowohl für die Thelen-Projekte im Einsatz aber auch für Fremdkunden.

Für Wolfgang Thelen liegt der Vorteil auf der Hand: Das Unternehmen muss sich gerade in Zeiten reger Bautätigkeit nicht erst freie Kapazitäten am Markt suchen. „Wir sind dadurch schneller“, sagte Thelen. Als Beispiel nannte er den Bau eines großen Logistikcenters kürzlich in Witten, das in nur neun Monaten entstanden sei und bei dem ein Großteil der eigenen Firmen zum Einsatz kam. „Solche Leistungen können wir auch fremd anbieten.“

Mit großem Thyssenkrupp-Deal machte sich Thelen bundesweit einen Namen

Die Thelen Gruppe bezeichnet sich selbst als „leisen Immobiliengiganten“ an der Ruhr. In der Tat wuchs das Unternehmen, das Wolfgang Thelen 1988 gegründet hatte, lange Zeit eher im Verborgenen zu einem Immobilienriesen heran. Derzeit hat es einen Grundstücksbestand von 15,4 Millionen Quadratmetern. Dazu zählen Gewerbe-, Logistik- , Büro- und Wohnimmobilien.

Doch spätestens, seit die Thelen Gruppe 2016 ein großes Immobilienpaket von Thyssenkrupp über 1000 Hektar erwarb, sind die Essener keine Unbekannten mehr.

Das Unternehmen stieg damals in die Entwicklung großer innerstädtischer Stadtquartiere ein. So arbeitet Thelen in Essen am neuen Stadtviertel Essen.51 - einem Mix aus Wohnen und Gewerbe. Es handelt sich um eines der größten Stadtentwicklungsprojekte der vergangenen Jahrzehnte in der Stadt. Eine Milliarde Euro wird das Unternehmen in das ehemalige Industrieareal zwischen Pferdebahnstraße im Süden und Bottroper Straße im Norden, unweit der Haus-Berge-Straße im Westen und am Berthold-Beitz-Boulevard im Osten investieren.

Thelen kündigt weitere Zukäufe an

Der Expansionsdrang der Thelen Gruppe ist nach den jüngsten Übernahmen aber längst nicht zu Ende. „Die Immobilienwelt ändert sich“, ist Wolfgang Thelen überzeugt. Die Kunden wollten möglichst alles aus einer Hand haben - eine Flatrate noch dazu. Thelen will sich vor allem mit eigenem Know-how darauf einstellen. Weitere Zukäufe sind deshalb das Ziel, wie Wolfgang Thelen bereits ankündigte.

