Vom Erdboden verschluckt: Auf dem Gelände der Spedition Torwesten hat sich die Erde aufgetan und einen Tanklastzug regelrecht verschluckt. Schuld ist der Deilbach, der sich in der Flut-Nacht in einen reißenden Fluss verwandelt hatte. In dem verrohrten Teil hatte er die Erde weggespült und einen Hohlraum geschaffen.