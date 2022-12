Klimaaktivisten schlagen in Essen zu: 26 SUVs ohne Luft

Essen. Dritte Aktion: „Tyre Extinguisher“ geben an, wieder die Luft aus SUV- Reifen gelassen zu haben, diesmal in Heisingen. Was Reifen-Experten raten.

SUV-Jäger der weltweit agierenden „Tyre Extinguishers“ haben das dritte Mal in Essen zugeschlagen - offenbar so heftig wie noch nie. Nach Angaben der selbsternannten „Reifenlöscher“ sei in der Nacht zum Dienstag die Luft aus den Pneus von 26 „Sport Utility Vehicles“ im Süden der Stadt gelassen worden.

Nach Heidhausen und Bredeney war dieses Mal wohl der Stadtteil Heisingen besonders betroffen. In sozialen Netzwerken jedenfalls ist die Rede von Nacht und Nebel-Aktionen an der Westpreußenstraße, der Eupenstraße, der Carl-Funke-Straße und am Heckhülsenring. Die Polizei bestätigte am Mittwochmorgen mehrere Strafanzeigen. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagte deren Sprecherin Sonja Kochem.

900 Geländelimousinen in einer Nacht lahmgelegt

Die „Reifenlöscher“ rühmen sich in einschlägigen Internetforen, allein in einer Nacht in neun Ländern insgesamt 900 der Geländelimousinen geplättet zu haben.

Seit der ersten Aktion Mitte September in Heidhausen ermittelt die Polizei Essen in allen Fällen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die Klimaaktivisten. Auch der Staatsschutz ist eingeschaltet, da es sich um politisch motivierte Straftaten handele. Der modus operandi sei bei allen Taten identisch. Die Luft sei abgelassen worden, die Täter hinterließen einmal mehr Flugblätter an den Autos mit dem Hinweis: „Achtung - Ihr Spritfresser ist tödlich. Wir haben bei einem oder mehreren Ihrer Reifen die Luft abgelassen.“

Reifen-Fachmann: Mit Mini-Kompressoren kann man sich selbst helfen

Was tun, wenn man selbst betroffen ist? Ganz verzagen muss man nicht, Selbsthilfe ist offenbar mit vertretbarem Aufwand möglich. „Es gibt Mini-Kompressoren, mit denen man den Reifen selbst wieder aufpumpen kann“, sagt der Werkstattleiter eines Essener Reifen-Fachbetriebs. Die Energie beziehen diese Geräte aus dem Zigarettenanzünder, rund 40 Euro kosten die Kompressoren, bei neuen Autos gehören sie oftmals sogar schon zur Grundausstattung. Selbst wenn alle vier Reifen platt sein sollten, genüge die Pump-Leistung in der Regel, um zumindest wieder gefahrlos bis zur nächsten Tankstelle fahren zu können.

Was man hingegen auf keinen Fall machen sollte, ist, mit den platten Reifen einfach zu fahren, selbst wenn Werkstatt oder Tankstelle nur wenige Meter entfernt sein sollten. Nicht nur aus Sicherheitsgründen sei davon abzuraten, die Reifen seien danach zerstört. „Von außen ist das nicht erkennbar, aber das gibt Schäden im Gewebe des Reifens“, so der Fachmann. Und diese seien naturgemäß nicht mehr zu reparieren. (mit F.S.)

