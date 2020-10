Essen: Rauswurf bei der Awo kommt jetzt vors Arbeitsgericht

Der überraschende fristlose Rauswurf eines Referatsleiters bei der Essener Arbeiterwohlfahrt bekommt das erwartete juristische Nachspiel: Wie eine Sprecherin des Essener Arbeitsgerichts am Montag bestätigte, hat der geschasste Mitarbeiter vor einigen Tagen eine Kündigungsschutzklage eingereicht, die voraussichtlich Mitte November verhandelt wird.

Nicht zuletzt in der Awo-Belegschaft wird seit der drastischen Personalie gerätselt, ob die Kündigung mit Gerüchten über finanzielle Probleme des Wohlfahrtsverbands zusammenhängt, die man dort nicht offen diskutiert sehen will. Die Geschäftsführung hatte sich dazu bis dato nicht geäußert. In der Folge schrieben ebenso enttäuschte wie nach eigenem Bekunden „geschockte“ Mitarbeiter einen Brief an den Awo-Vorstand: Sie wollen Aufklärung und mahnen einen „Wert schätzenden Umgang“ an.