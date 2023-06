Essen: Polizei findet nach Clan-Tumulten schon wieder Waffen

Auf dem Salzmarkt mitten in der Essener Innenstadt hat die Polizei massiv ihre Kontrollen verstärkt, seit es dort am Freitag zu Auseinandersetzungen kam.

Essen. Nach den Tumulten zwischen Libanesen und Syrern in Essen patrouilliert die Polizei in der Innenstadt. Die Stimmung ist angespannt.

Nach der dramatischen Eskalation zwischen Syrern und Libanesen in der Essener Innenstadt am Freitagabend (16. Juni) sind einen Tag später bei Polizei-Kontrollen Waffen in den Autos von Verdächtigen gefunden worden. Das teilte die Polizei Essen mit. Die Rede ist von so genannten „Hieb- und Stichwaffen“, aber auch Baseballschlägern und Messern. Im Internet, heißt es, sollen sich Mitglieder verfeindeter Großfamilien auch weiter nach den Geschehnissen in Essen und Castrop-Rauxel mit Beleidigungen und Rache-Ankündigungen überziehen.

Die Behörden haben nach den tumultartigen Ereignissen am Freitag, die phasenweise an bürgerkriegsähnliche Zustände erinnerten, ihre Kontrollen in der Essener Innenstadt massiv verstärkt. Am Samstagabend, 24 Stunden nach den Eskalationen, patrouillierten mehrere Polizei-Fahrzeuge die betroffenen Straßenzüge. Bei den Auseinandersetzungen hatte es mehrere Verletzte gegeben, unter anderem zwei Polizisten. An den Schlägereien in Essen sollen etwa 100 Männer beteiligt gewesen sein.

Samstag Abend: Fast alles ist ganz normal – aber nicht alles

Wenige Stunden nach den Eskalationen hatten das NRW-Innenministerium und die Essener Polizei verstärkte Kontrollen angekündigt. „Die Einsatzkräfte werden auch weiterhin alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um weitere Auseinandersetzungen zu unterbinden“, teilte die Essener Polizei am Samstag mit.

Tatsächlich liefen die Geschäftsbetriebe am Samstag (17. Juni) vermeintlich ganz normal – auch an diesem Abend saßen Hunderte vor den Cafés und Shisha-Bars in Essens nördlicher City. Nur die vielen Polizeifahrzeuge an den Kreuzungen in der nördlichen Innenstadt und an den Zugängen zum Salzmarkt mitten in der Innenstadt wiesen darauf hin, dass etwas anders ist als sonst. Dort, am Salzmarkt, hatte es am Freitag eine der zentralen Auseinandersetzungen gegeben; Scheiben gingen zu Bruch, Menschen flohen scharenweise. Ein Video, das sich seit Samstag massiv im Internet verbreitet, zeigt die Dramatik auf beeindruckende Weise. An einem syrischen Gastro-Betrieb gingen die Scheiben zu Bruch, 24 Stunden später sind sie mit grauer Klebefolie abgedeckt.

Die Nächte waren bislang ruhig

Auch in Castrop-Rauxel waren nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstag tagsüber noch Gruppen von Mitgliedern von Großfamilien unterwegs. Nachts sei es ruhig geblieben. Die erhöhte Präsenz der Polizei werde fortgeführt. Als Auslöser wird ein Streit unter Großfamilien vermutet. Nach ersten Ermittlungen sei der Grund im zwischenmenschlichen Bereich zu finden, hatte der zuständige Oberstaatsanwalt Carsten Dombert am Freitag gesagt.

Die Polizei Essen hat ein Hinweis-Portal freigeschaltet: Dringend gesucht werden Fotos und Videos vom Verlauf der Auseinandersetzungen. (mit dpa)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen