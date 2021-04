Die Polizei fahndet nach dem Täter. Das Opfer wurde so schwer verletzt, dass es später in einem Krankenhaus starb.

Polizei Essen: Tödliche Attacke am Friedhof - Täter auf der Flucht

Essen. Auf einem Parkplatz eines Friedhofs in Essen-Überruhr gab es in der Nacht eine tödliche Auseinandersetzung. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Nach einer tödlichen Attacke auf einem Parkplatz des städtischen Friedhofs in Essen-Überruhr fahndet die Polizei seit der Nacht zu Donnerstag nach dem Täter. Ein Mann ist dort von einem Unbekannten so übel zugerichtet worden, dass er später in einem Krankenhaus starb.

Das Opfer habe diverse Verletzungen erlitten. Eine mutmaßliche Stichwaffe wurde am Tatort sichergestellt. Um ein Messer handele es sich aber nicht, sagte die Polizei am Donnerstagmorgen, ohne bislang nähere Angaben zu dem Fund machen zu wollen.

Die genauen Tatumstände blieben am Donnerstagmorgen noch unklar. Fest steht: Die Polizei ist am Mittwochabend um 21.30 Uhr von Anwohnern zur Straße Holthuser Tal alarmiert worden. Die Anrufer sprachen von einem Streit auf dem Friedhofsparkplatz.

Polizei fahndet auch mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem Täter

Wie sich bei Eintreffen der Kräfte herausstellte, war ein Mann attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Notarzt habe versucht, das Opfer noch vor Ort wiederzubeleben. Es sei aber in einem Krankenhaus gestorben.

Zur Identität des Toten gab es am Morgen noch keine Angaben. Nach dem Täter werde weiter mit Hochdruck gefahndet, hieß es.

Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet. Die Polizei war in der Nacht mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Auch ein Hubschrauber war auf der Suche nach dem Täter im Einsatz. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, um den Tatort auszuleuchten, hieß es. (dae/j.m.)

Wir berichten weiter.