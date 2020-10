Das Hin und Her um den Sieben-Tage-Inzidenzwert – mal über 50, mal unter 50 – wird Essen noch eine Weile erhalten bleiben. Das ist die Einschätzung von Gesundheitsdezernent Peter Renzel am Dienstag, 13. Oktober. Und auch die unterschiedlichen Zahlen, die die Stadt Essen und das Robert-Koch-Institut (RKI) herausgeben, sind nicht zu ändern, weil die jeweilige Tagesbilanz der Corona-Neuerkrankungen zu unterschiedlichen Zeiten gezogen wird. Maßgeblich auch für andere Bundesländer sind nur die Statistiken des RKI. Und das sah die Stadt Essen am Mittwoch, 14. Oktober, wieder über dem kritischen Wert von 50 und zählt die Stadt damit offizielle wieder zu den „Risikogebieten“.

Gesundheitsdezernent Renzel: Vielleicht ist Essen in einer Woche kein Risikogebiet mehr

Weil die Zahlen täglich schwanken - am Mittwoch lag der Wert laut RKI bei 51,1, - bemüht sich die Stadtverwaltung um eine klare Linie: „Essen wird voraussichtlich mindestens für die nächsten fünf bis sechs Tage als Risikogebiet gewertet werden“, sagte Renzel am Dienstag. Das gilt voraussichtlich auch dann, wenn der RKI-Wert – wie am Dienstag, 13. Oktober – leicht unter die 50er Marke rutscht. In knapp einer Woche könnte laut Renzel eine nachhaltige Senkung eintreten, das ist aber noch keineswegs sicher und hängt allein von den Infiziertenzahlen ab, die jetzt noch niemand wissen kann.

Wer also in der zweiten Herbstferienwoche eine Reise plant, sollte auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und sich und alle Mitreisenden testen lassen. Allerdings ist dies derzeit nicht so einfach. Das gilt jedenfalls solange, wie das Beherbergungsverbot in zahlreichen Bundesländern in Kraft ist.

Stadt hält Beherbungsverbot für „Irrsinn“ und Verschleuderung von Kapazitäten

Renzel selbst lässt keinen Zweifel, was er von diesem Verbot hält: „Irrsinn!“ Und: „Ich ärgere mich sehr, dass in unserem Land unsere Arbeits- und Testkapazitäten völlig sinnlos verschleudert werden, weil asymptomatische Personen für einige Bundesländer einen negativen Coronatest vorweisen müssen“, schimpfte Renzel im Netzwerk Facebook. Renzels Ärger ist allerdings für Essener, die verreisen wollen, ohne Belang. Vielleicht schafft eine Krisenrunde bei der Kanzlerin Abhilfe. Hier kann man sich testen lassen, das Land NRW zahlt.

Die Stadt bereitet derzeit ferner eine Allgemeinverfügung vor, die die neuen Erlasse des Landes NRW für Essen verbindlich macht. Es geht dabei zum Beispiel um die weitere Reduzierung der erlaubten Platz-Kapazitäten in Essener Theater und Kinos – eine Maßnahme, die Essens Kulturanbieter hart treffen würde. Nicht ausgeschlossen ist auch eine erweiterte Maskenpflicht im Freien, wie sie etwa Gladbeck in der Innenstadt eingeführt hat. Dort liegt allerdings ein doppelt so hoher Inzidenzwert wie in Essen zugrunde.

Stadt bereitet Allgemeinverfügung für eine Gastro-Sperrstunde vor, setzt aber auf milde Lösung

Ordnungsdezernent Christian Kromberg bereitet auch eine Allgemeinverfügung für die Gastronomie vor. „Es bleibt dabei, dass wir eigentlich keine Notwendigkeit für Einschränkungen sehen, denn es gibt keine Nachweise für Infizierungen“, sagt Kromberg. Da das Land den Kommunen aber aufgetragen hat, eine Sperrstunde einzuführen, werde auch Essen dies machen müssen. Der Landeserlass sieht keine Details vor, jede Stadt ist vorläufig frei, „ihre“ Gastronomen an die lange oder kurze Leine zu nehmen.

Kromberg zufolge wird Essen den Austausch mit anderen großen NRW-Städten suchen, um keinen Flickenteppich zu produzieren. Man werde versuchen, die Sperrstunde so großzügig wie möglich zu handhaben. Eine genaue Zeit sei noch nicht festgelegt, Köln haben aber 1 Uhr vorgeschlagen. Käme es so, wäre das für die meisten Wirte in Essen mutmaßlich noch kein Drama.

Während das RKI für Essen am Dienstag, 49,1 kommunizierte, kommt die Stadt auf einen Wert von klar über 50. Die Zahl entsteht so: Anzahl der Neu-Infizierten in den letzten sieben Tagen, heruntergebrochen auf 100.000 Einwohner.

Essen gilt seit Sonntag als „Risikogebiet“ .

. Der Inzidenzwert ist laut RKI am Mittwoch wieder leicht gestiegen: auf 51,1 (Stand: 14. Oktober, 0 Uhr). Am Montag hatte die Stadt Essen den Inzidenzwert mit 52,9 angegeben, das RKI nannte da noch einen Wert von 61,8. Wir erklären, wie diese Unterschiede zustandekommen.

ist laut RKI am Mittwoch wieder leicht gestiegen: auf (Stand: 14. Oktober, 0 Uhr). Am Montag hatte die Stadt Essen den Inzidenzwert mit 52,9 angegeben, das RKI nannte da noch einen Wert von 61,8. Wir erklären, wie diese Unterschiede zustandekommen. Gezählt wurden laut Stadt (Stand: Montag, 12. Oktober) 383 Bürger, bei denen aktuell eine Corona-Infektion nachgewiesen ist.

bei denen aktuell eine Corona-Infektion nachgewiesen ist. 1335 Bürger sind laut Stadt derzeit in Quarantäne.

Weiter am stärksten betroffen ist der Stadtbezirk III, darunter dicht besiedelte Stadtteile wie Frohnhausen, Altendorf und Holsterhausen. Der Stadtbezirk III zählt aktuell 70 Infektionsfälle; der Stadtbezirk II (Rüttenscheid u. a.) dagegen nur 19.

Warum die Unterschiede in den Zahlen?

Bis zum vorvergangenen Wochenende hat das Essener Gesundheitsamt die Zahlen eines Samstags und eines Sonntags erst montags dem Robert-Koch-Institut gemeldet. Die Folge: Das RKI interpretierte die Zahlen dreier Tage als die Zahlen eines Tages – und kam so fälschlicherweise auf einen zu hohen Anstiegswert der Infektionszahlen.

Damit soll künftig Schluss sein: „Ich habe die Mitarbeiter angewiesen, künftig auch samstags und sonntags die aktuellen Essener Werte zu übermitteln“, erklärte Essens Gesundheitsdezernent am Montag.

Zweite Ursache: Während das RKI die Zahlen der Städte um Mitternacht veröffentlicht, bringt die Kommunalverwaltung die zahlen erst im Laufe des Vormittags heraus. In diesen Stunden kann sich die Infektionslage weiter verändert haben.

Problem für Reisende

Zum Beginn der Herbstferien fragen sich viele Bürger jetzt: Wo kann ich mich testen lassen, obwohl ich symptomfrei bin? Denn viele Urlaubs-Destinationen erlauben Einreisen aus Gebieten mit einem Inzidenzwert von über 50 nur dann, wenn die Reisenden einen maximal 48 Stunden alten Test vorweisen können, dessen Ergebnis negativ ist.

Keine Nachricht aus Essen verpassen - hier geht es zum lokalen Newsletter.

Neue Regelungen ab Montag, 12. Oktober

Ab einem Inzidenzwert von 50 wird die Zahl erlaubter Gäste bei einer Privatfeier im öffentlichen Raum auf 25 Personen gesenkt.

.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Die mit Abstand am stärksten betroffenen Stadtbezirke sind übrigens Stadtbezirk III (Frohnhausen und andere) mit 59 aktuellen Fällen, gefolgt vom Bezirk I (Innenstadt) mit 48 Fällen. Mit Abstand folgt Stadtbezirk VIII (Ruhrhalbinsel) mit 38 Fällen.

Erst Anfang der Woche hatte Essens Gesundheitsdezernent Peter Renzel auch angesichts steigender Zahlen für Gelassenheit geworben. Die größte Zahl der Krankheitsverläufe sei bislang eher harmlos; entscheidend sei jetzt, dass alle Bürger sich an die Regeln hielten, um die weitere Ausbreitung zu verhindern.