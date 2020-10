Essen-Holsterhausen. Anwohner der Holsterhauser Straße in Essen klagen über den Lärm der U-Bahn-Linie 17. Nun nimmt sich die Bezirksvertretung der Beschwerden an.

Die aktuellen Klagen über den Lärm der Stadtbahnlinie U 17 haben die Politik erreicht. Die Bezirksvertretung III will sich mit den Beschwerden befassen.

Wenn am 19. November das Gremium zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, soll auch über diese Problematik gesprochen werden, so CDU-Bezirksvertreter Werner Ernst. Bei ihm hatten sich eine ganze Reihe von Anwohnern der Holsterhauser Straße gemeldet, weil nach ihren Schilderungen die Belastung in den vergangenen Jahren immer schlimmer geworden sei. Bei einer Zusammenkunft forderten sie unter anderem, dass für die Wagen das Tempolimit 30 Stundenkilometer gelten solle. „Dazu gab es bereits im vergangenen Jahr einen entsprechenden Beschluss der Bezirksvertretung“, erklärt der Christdemokrat. Das Papier sei nun noch einmal zur Ruhrbahn geschickt worden, so Bezirksbürgermeister Klaus Persch.

Aus der Antwort der Ruhrbahn geht nun hervor, dass auf der Strecke in Richtung Margarethenhöhe die Wagen derzeit ohnehin nur maximal 30 km/h fahren würden. Aufgrund des herabfallenden Laubs habe man sich zu dem Limit entschlossen. Für Werner Ernst ist die Antwort allerdings unbefriedigend. Die Ruhrbahn spreche von einer temporären und damit vorübergehenden Lösung. Anwohner wie Bezirksvertretung wollten allerdings eine dauerhafte Begrenzung der Geschwindigkeit, betont der CDU-Politiker.

Dem Vorstoß, das Tempo noch stärker zu drosseln und maximal zehn oder 20 Stundenkilometer zuzulassen, wie es einige Anlieger wie Horst Dietrich fordern, der auf der Margarethenhöhe lebt, erteilt die Ruhrbahn eine deutliche Absage. Das Unternehmen erklärt dabei zunächst, dass sich Geräusche nicht komplett vermeiden lassen würden. Technisch gebe es für eine solche geringe Geschwindigkeit auch keine Gründe. Zudem heißt es, dass das Unternehmen neben den Interessen der Anwohner auch die der Fahrgäste berücksichtigen müsse. Dabei gehe es um die Einhaltung von Fahrplänen und Anschlüssen.

Öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Die öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung am 19. November, beginnt um 17 Uhr im Lighthouse (ehem. Pfarrkirche St. Mariä Geburt), Liebigstraße 1. Dabei wird die am 13. September gewählten Bezirksvertreter zusammenkommen. Zu den Tagesordnungspunkten wird die Wahl einer Bezirksbürgermeisterin oder eines Bezirksbürgermeisters gehören.

Nach Ansicht von Werner Ernst ist es an der Zeit, sich einmal eingehend mit dem Lärmkataster der Stadt Essen und dem Unmut der Bürger über die Ruhrbahn-Wagen zu unterhalten. Dabei sollte dann auch das Alter der Modelle zur Sprache kommen, die auf den Schienen unterwegs sind.

Ruhrbahn soll neue Modelle testen

Ernst hatte in der Vergangenheit auch schon den Vorschlag unterbreitet, dass die Ruhrbahn an ihren Wagen doch mal Räder einer neuen Generation ausprobieren solle. Ihm würden Berichte über Modelle der Gutehoffnungshütte in Oberhausen vorliegen, bei den sogenannte Schallabsorber zum Einsatz kommen. Mit Hilfe von zusätzlichen Metallplatten lasse sich danach die Lärmbelastung ganz erheblich reduzieren. Inzwischen sei die Technik auch schon patentiert.

Die Bezirksvertretung III hatte im vergangenen September die Ruhrbahn einstimmig aufgefordert, das Tempo auf der Strecke der Linie 17 von der Ausfahrt U-Bahn-Tunnel bis zur Margarethenhöhe und in Gegenrichtung auf 30 km/h zu begrenzen.