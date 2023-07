So sieht „Essen Karibisch“ auf dem Kennedyplatz aus: Hier eine Szene aus den Vorjahren. „Essen Karibisch“ gibt es jetzt zum achten Mal in der Stadt.

Essen Karibisch Essen Karibisch: Beach Volleyball und Cocktails in der Stadt

Essen. Auf dem Kennedyplatz in der Essener Innenstadt steigt das Fest „Essen Karibisch“. Es gibt mehr als Sand und Liegestühle. Das sind die Infos.

Für das Fest „Essen Karibisch“ werden 50 Tonnen Sand auf dem Kennedyplatz in der Essener Innenstadt verteilt. Von Donnerstag, 20. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, gibt es vor Ort Cocktails, Beach Volleyball, exotisches Essen und entsprechende Musik.

Die Veranstalter versprechen „ultimatives Strandfeeling“ mitten in der City – auch eine Bühne wird aufgebaut, angekündigt ist lateinamerikanische und brasilianische Live-Musik täglich ab 18 Uhr. Zum Eröffnungstag am Donnerstag, 16 Uhr, gibt es direkt ein „Rum-Tasting“ – also Probeschlückchen gratis.

Beach-Volleyball mitten in der Essener Innenstadt? Bitte anmelden!

Auch Beach Volleyball ist gratis – wobei alle mitmachen können, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Interessierte melden sich per E-Mail an: info@beach-festivals.de

„Essen Karibisch“ startet am Donnerstag (20. Juli) und Freitag (21. Juli) um 16 Uhr, am Samstag (22. Juli) und Sonntag (23. Juli) um 12.30 Uhr. Der Sonntag gilt als „Familiensonntag“, um 13 Uhr sind Kinder zu einer Schatzsuche eingeladen. „Essen Karibisch“ findet zum achten Mal in der Innenstadt statt.

