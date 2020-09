Essen: Die Polizei ist zu wichtig für politische Spielchen

Essen. Die Polizei in Essen hat einiges aufzuklären, doch wie so oft droht die Empörung derzeit aus dem Ruder zu laufen. Das schadet am Ende allen.

Die Polizei in Essen hat einiges aufzuklären, und sie kann dafür niemand anderem die Schuld geben als sich selbst. Es ist mindestens geschmacklos, womöglich ein Zeichen für Schlimmeres, wenn sich Beamte im Rahmen einer privaten Chat-Gruppe mit Material eindecken, das als Ausweis rechtsradikaler Gesinnung gesehen werden muss. Die Untersuchungen werden Näheres zeigen. Die NS-Zeit, politische Verbrechen generell, sind nicht satirefähig, falls dies als Entschuldigung vorgebracht würde. Soviel historisches Gespür darf man von jedem Polizisten erwarten.

Gewaltneigung im Umgang mit einer schwierigen Klientel

Auch die Vorkommnisse in der Innenstadt-Wache müssen entschlossener als bisher ans Licht. Die Aussagen und Beobachtungen eines Jahrzehnte in Essen tätigen Staatsanwalts müssen im Detail nicht die letzte Wahrheit sein. Sie decken sich aber mit dem, was seit langem über diese Einheit kursiert: Polizeitypische Ruppigkeit soll hier öfter umschlagen in eine gewisse Gewaltneigung – vor allem im Umgang mit einer Klientel, die ihrerseits die Nerven der Beamten bis zum Äußersten strapaziert. Zuwanderungshintergrund ist bei dieser problematischen Klientel nicht selten, was rassistische Stereotypen befördern kann.

Für manches kann man Verständnis haben, wegen des Umgangs mit Halb- oder Voll-Kriminellen ist der Polizeiberuf schließlich immer eine Gratwanderung. Und in prekären Innenstädten entwickeln sich unter Polizisten naturgemäß robustere Gruppen-Dynamiken als in ländlicher Idylle. Als Inhaber des Gewaltmonopols muss ein Beamter seine Affekte aber selbst dann unter Kontrolle behalten, wenn ein Normalbürger schon längst ausgeflippt wäre. Das ist kein Plädoyer für Wehrlosigkeit und für Zurückhaltung um jeden Preis, sehr wohl jedoch für Professionalität und für unbedingtes Maßhalten im Amt.

Schwäche der Polizei wird nun von interessierter Seite ausgenutzt

Für die allermeisten Polizisten ist dieses Gebot der Verhältnismäßigkeit kein Problem, wie auch die Verfassungstreue fast aller außer Frage steht. Insofern verbieten sich Verallgemeinerungen. Themen wie Rassismus und Rechtsradikalismus bewegen sich aber in einem vergifteten Debattenklima, das vor Verallgemeinerungen nur so strotzt. So verwundert es nicht, dass wegen der Verfehlungen nun die ganze Polizei in der Defensive ist – und von interessierter politischer, aber auch von krimineller Seite wird das schamlos ausgenutzt, wie die Gewerkschaft der Polizei beklagt.

Das ist gefährlich, für die Polizei und für die gesamte Gesellschaft. Die Polizei ist ein Stützpfeiler des demokratischen Rechtsstaats, sie ist zu wichtig, um durch politische Spielchen Schaden zu nehmen. Gebraucht wird daher eine selbstbewusste, eine souveräne Polizei.

Die Behörde muss hart an möglichen strukturellen Problemen arbeiten

Das heißt aber auch: Die Behörde muss hart an möglichen strukturellen Problemen arbeiten, wozu Polizeipräsident Frank Richter hoffentlich noch die Kraft und das nötige Format hat. Systematischer Rassismus wäre eines dieser Probleme. Schwächen und Verfehlungen einzelner Beamter wird es dennoch weiter geben, sie sind nie auszuschließen. Das wiederum sollte jenen Polizeikritikern im linken Spektrum klar sein, die gerne aus jeder Mücke einen Elefanten machen.