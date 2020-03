Essen: Couragierte Zeugin rettet Schüler vor Schlägern

Essen. Gruppe von Jungen und Mädchen wurde in Bedingrade von vier brutalen Räubern bedrängt. Eine Frau brachte die Opfer in Sicherheit. Polizei fahndet.

Vier mutmaßliche Räuber haben eine Gruppe von Schülern im Essener Stadtteil Bedingrade bedroht und geschlagen. Eine couragierte Zeugin brachte die drangsalierten Jungen und Mädchen in Sicherheit. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, haben die Täter am Dienstag gegen 16 Uhr Schüler bedrängt, die im Linienbus 186 auf dem Weg nach Hause waren. Die Opfer flüchteten am Rabenhorst aus dem Bus.

Anwohner bemerkten die Notlage der Schüler, die von dem Quartett in eine Hofeinfahrt gedrängt wurden. Die Täter forderten Bargeld und Handys. Trotz der bedrohlichen Situation reagierte eine Zeugin entschlossen und half den Jugendlichen aus ihrer Bedrängnis. Die mutmaßlichen Räuber flüchteten über den Rabenhorst in Richtung der Frintroper Straße.

Die Polizei wertet Aufnahmen von Überwachungskameras aus

Einer der Unbekannten war etwa 16 Jahre und schlank, hatte dunkle lockige Haare, ein pickliges Gesicht und einen auffälligen gelben Fleck im Auge. Er trug eine rote Jacke.

Ein Komplize war etwa 14 Jahre, schlank und 1,65 Meter groß, bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißer Schrift. Auffällig war sein silberner oder goldener Zahn im Oberkiefer. Ein dritter war etwa 18 Jahre alt, dick und etwa 1,80 Meter groß, er hatte kurze dunkle Haare, trug eine schwarze „Wellensteyn“-Jacke und einen dunklen „Hugo Boss“-Pullover.

Der vierte im Bunde war etwa 20 Jahre alt, dick, zirka 1,90 Meter groß und bekleidet mit einer grauen Jacke. Aufgrund der sehr detaillierten Täterbeschreibungen hofft der ermittelnde Beamte der „EG Jugend“ auf eine Identifizierung der Räuber.

Zusätzlich werden die Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet, deren Bilder im Rahmen einer öffentlichen Fahndung eingesetzt werden können. Hinweise zu den unbekannten Männern erbittet die Polizei unter ihrer zentralen Rufnummer 0201-8290.