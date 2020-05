Essen: Corona-Fall im Lehrerkollegium einer Grundschule

In der Grundschule Nordviertel hat es einen Coronafall im Lehrerkollegium. Der Unterricht soll dennoch weitergehen.

Essen. In der Grundschule Nordviertel hat sich ein Lehrer mit dem Coronavirus infiziert. Schüler sollen laut Stadtverwaltung Essen nicht betroffen sein.

Das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde habe am Mittwoch eine umfangreiche Umfeldanalyse durchgeführt, um Infektionsketten unverzüglich zu unterbrechen. Bei insgesamt elf weiteren Personen, unter anderem auch einigen aus dem schulischen Umfeld, wurde als Folge daraufhin eine häusliche Quarantäne angeordnet. „Der Schulbetrieb kann am Donnerstag dennoch stattfinden, der Unterricht wird durch Vertretungen gewährleistet“, heißt es.

Aktuell sind 89 Essener nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert

In Essen wurden seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar/Anfang März mittlerweile 9.147 Menschen auf das Coronavirus beprobt. In 7.729 Fällen fiel ein Testergebnis negativ aus. Weitere Ergebnisse stehen aus. 791 Personen sind seitdem an dem Coronavirus erkrankt. Aktuell sind es 89.

667 sind nach einer Erkrankung wieder genesen. 35 Essenerinnen und Essener sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben. Seit der Erkrankungswelle wurde bei 3.645 Personen eine häusliche Quarantäne angeordnet. Aus dieser konnten 3.460 bereits wiederentlassen werden. Aktuell befinden sich nun 185 Essenerinnen und Essener in einer angeordneten häuslichen Quarantäne.