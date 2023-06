Essen: Axel Holst liest Geschichten aus dem Gefängnis

Die Benefizveranstaltung für politische Gefangene in Belarus findet im Essener LeseRaum statt und klärt auch über die dortige aktuelle Lage auf.

Axel Holst, langjähriges Ensemblemitglied des Schauspiel Essen und zuletzt in „Der Besuch der alten Dame“ zu sehen, ist wieder in Essen zu Gast. Morgen, 14. Juni, 19.30 Uhr, liest er im LeseRaum in der Akazienallee 8-10 aus Maxim Znaks viel besprochenem Buch „Zekamerone – Geschichten aus dem Gefängnis“.

Maxim Znak, Anwalt der Anführerin der belarussischen Protestbewegung Maria Kalesnikava, wurde im September 2020 verhaftet. Sein »Zekamerone« (von zek, einem russischen Wort für Häftling), eine Sammlung von einhundert Mini-Geschichten aus dem Alltag eines politischen Häftlings, hat er während des ersten Jahres in wechselnden Untersuchungsgefängnissen in ein Notizbuch notiert. Seine Geschichten legen Zeugnis ab von Widerstand und Selbstbehauptung, vom leisen und lauten Verrücktwerden. Im September 2021 wurde er wegen „Gründung einer Terrororganisation“ zu zehn Jahren Strafkolonie verurteilt.

Über die aktuelle Lage der Menschen in Belarus diskutiert die Journalistin Katja Artsiomenka mit Nikolaos Georgakis, Programmbereichsleiter VHS Essen. Bei dieser Benefizveranstaltung der Buchhandlung Proust, der VHS und des Schreibhefts für inhaftierte politische Gefangene in Belarus ist der Eintritt frei. Um Spenden wird gebeten.

