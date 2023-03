DSDS-Traum geht für Essener Kandidatin Rose Ndumba weiter

Essen. Essener DSDS-Kandidatin Rose Ndumba steht kurz vor dem Einzug in die Live-Shows. Warum die Sängerin beim letzten Recall trotzdem Tränen vergoss.

Die Essener DSDS-Kandidatin Rose Ndumba steht kurz vor dem Einzug in die finalen Live-Shows, die am 1. April starten. Beim vorletzten Auslands-Recall in Thailand, den RTL am 18. März ausgestrahlt hat, ist die 24-Jährige erneut eine Runde weitergekommen. Warum vor der Jury-Verkündigung trotzdem reichlich Tränen flossen.

Zittern musste Rose Ndumba im Gegensatz zu vielen anderen Kandidatinnen und Kandidaten der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bislang nicht wirklich um den Einzug in die nächste Runde. „Du kannst singen, hast Feuer, Selbstvertrauen, sowas können wir hier brauchen“, hatte Chef-Juror Dieter Bohlen schon beim ersten Vorsingen gelobt. Seither hat die 24-Jährige immer wieder viel Lob von der Jury eingeheimst. „Rose, das war der Hammer, ich liebe dich sowieso“, zeigte sich DSDS-Jurorin Katja Krasavice noch in der vergangenen Woche begeistert. Doch beim jüngsten Auftritt in der Kategorie Duett gab’s diesmal auch Kritik.

Die DSDS-Jury mit (von links) Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen beim Recall in Thailand. Foto: Markus Hertrich RTL / RTL

„Rose, so kenn ich dich gar nicht“, nahm Bohlen den gemeinsamen Auftritt von Rose Ndumba und Gesangs-Partner Paris Achilleas Grigoriadis in die Mangel und wähnte die Essenerin im „Hängematten-Urlaubsfeeling“. „Unkontrolliert, unsicher“, urteilte auch Katja Krasavice über die Performance der Essenerin, die nicht zum ersten Mal mit den Umständen haderte.

Unzufrieden war die 24-Jährige diesmal mit dem Teamverhalten ihres Gesangspartners Paris, der am Abend vor dem gemeinsamen Vorsingen für die DSDS-Truppe lieber noch eine Chippendale-Showeinlage gegeben hatte, statt den Song zu üben. Mit „See You Again” von Wiz Khalifa feat. Charlie Puth konnte der 24-jährige Paris bei der Jury am Ende dann aber mehr Eindruck schinden als die Essenerin. Gleichwohl schafften es am Ende beide in die nächste Runde. Am Samstag, 25. März, wird sich entscheiden, für wen es auch in den Live-Shows weitergeht.

