DSDS-Aus: Warum Dieter Bohlen die Essener Kandidatin umarmt

Essen. Die Essener Kandidatin Rose Ndumba bot beim 1. Livefinale von DSDS eine tolle Show. Doch es gab kein Happy End. Warum Dieter Bohlen sie umarmte.

Mit dem Chartbreaker „Don’t believe“ wollte Rose Ndumba beim ersten Live-Staffelfinale der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ die Herzen der Zuschauer – und damit ihre Stimmen beim Voting – erobern. Doch der rasante Auftritt, den die Essener Kandidatin am Samstagabend im Kölner Coloneum hinlegte, reichte nicht aus. Im Ranking landete die 24-Jährige unter den zehn Superstar-Anwärtern weit hinten. Ebenso wie ihre Mitstreiterin Natalie Nock schied sie aus.

Der Anspruch war hoch. Der gefühlvolle Song „Don’t believe“, der wie gewohnt aus der Feder von Dieter Bohlen stammt, brachte Mehrzad Marashi im Jahr 2010 nicht nur den Gewinn der siebten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“, binnen einer Woche schoss das Lied förmlich auf Platz eins der deutschen Charts und machte den deutschen Soul- und R&B-Sänger mit iranischen Wurzeln schlagartig bekannt.

Essenerin zeigte eine rasante Show auf der Bühne

Dieser Erfolg sollte nun in der ersten Liveshow der nunmehr 20. DSDS-Staffel abfärben: Rose Ndumba, die alle Vorrunden überstanden, aber während der verschiedenen Wettbewerbe („Recalls“) auch intensiv alle Höhen und Tiefen erlebt hatte, bekam am Samstagabend auf der großen Bühne die Chance, ihre eigene Interpretation des Liedes zu zeigen. Mehrzad Marashi, der sie zuvor bei den Proben mit einem Besuch überrascht hatte, drückte ihr nicht nur die Daumen, sondern gab ihr mit auf den Weg: „Mach Dein Ding, zeig, wer Du bist!“

Das Millionen-Publikum vor den Fernsehern erlebte denn auch als zweiten Auftritt an diesem Abend eine quirlige 24-Jährige in einem atemberaubenden roten Outfit und gleichfarbigen Plateauschuhen, die ganz allein auf der Bühne agierte. Ihr „Don’t believe“ kam durchaus fetziger daher als das Original, einige Textzeilen rappte die Essenerin sogar. Im Publikum jubelten Familie und Freunde ihr zu – das beflügelte sie in ihrer Performance.

Das Urteil der Jury war hart – Dieter Bohlen nahm sie in den Arm

Das Urteil der Jury kam prompt – aber war knallhart: Katja Krasavice lobte ihre „unglaubliche Show“, hatte aber „ein paar schiefe Töne“ entdeckt. Leony bezeichnete Rose als „Rampensau“ ob ihrer One-Woman-Show, sie könne stolz auf sich sein. Zu ihrem Gesang sagte sie nichts. Das formulierte Pietro Lombardi: Die erste Hälfte habe ihm nicht so gefallen, erst als ihr die Familie zugejubelt habe, sei sie aus sich herausgegangen: „Stimmlich war das nicht Dein bester Auftritt“.

Und Juror Dieter Bohlen? Er, der allseits bekannt für seine provokanten Sprüche und messerscharfen Verurteilungen ist, läutete schon mal das Quasi-Aus für die Essenerin ein. Sanft, aber bestimmt: Er habe sie „wirklich unheimlich gern“ und sie sei „mega-echt“ in ihrem Auftreten. „Du hast gezeigt, wie Du wirklich bist. Du gehörst auf eine Bühne!“ Doch der Versuch, mit ihrer Stimme ein inniges Gefühl in diesem Song zu vermitteln – er hat Dieter Bohlen nicht überzeugt. „Ich habe ein bisschen Angst um Rose, ich weiß nicht, ob sie weiterkommen wird“, sagte er – und nahm sie nach ihrem Auftritt lange in den Arm.

Acht Kandidaten sind im nächsten Livefinale

Eine Vorausdeutung auf das Voting der Zuschauer vor den Bildschirmen im ersten Livefinale? Absolut. Zehn Siegersongs aus 20 Jahren „Deutschland sucht den Superstar“ wurden neu interpretiert. Keine leichte Aufgabe. Und doch schafften es acht Sängerinnen und Sänger, die Jury und das Publikum zu überzeugen.

Am Samstag, 8. April, wird nun DSDS fortgesetzt mit der nächsten Liveshow – ab 20.15 Uhr bei RTL. Mit dabei sind dann noch: Lorent Berisha, Sem Eisinger, Monika Gajek, Aileen Sager, Kiyan Yousefbeik, David Leischik, Lawa Baban und Peris Grigoriadis.

