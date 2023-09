Der Sommer ist zurück: Stadt Essen erweitert Freibadbetrieb

Essen. Kurz vor Ende der Freibadsaison erweitert die Stadt Essen die Öffnungszeiten in zwei Freibädern: Man reagiere auf die „Rückkehr des Sommers“.

In den Essener Freibädern macht sich das spätsommerliche Wetter bemerkbar. Zahllose Gäste tummeln sich dieser Tage etwa im Rüttenscheider Grugabad, das bis Sonntag (10.9.) geöffnet bleiben soll: montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 20 Uhr. Angesichts des Ansturms hat die Stadt nun auch die Öffnungszeiten in den Kombibädern Kettwig und Oststadt erweitert.

Hier sollten die Außenbereiche in der letzten Saisonwoche eigentlich täglich nur vormittags öffnen. Nun starten beide Freibäder bis einschließlich Freitag, 8. September, täglich gegen 7 Uhr in den Tag (je nach Dunkelheit) und schließen erst abends um 18 Uhr. Die Hallenbäder in den beiden Kombibädern Kettwig und Oststadt sind von täglich von 6.30 Uhr bis 10.00 Uhr geöffnet.

Freibad „Hesse“ lädt zum Familienfest

Badespaß im Wellenbecken des Essener Grugabades: Das Foto stammt aus dem Sommer 2019, aber auch dieser Tage tummeln sich viele Badegäste in den Becken des Rüttenscheider Bades. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

„Die Sport- und Bäderbetriebe Essen reagieren auf die Rückkehr des Sommers“, teilt die Stadt zu der spontanen Erweiterung der Öffnungszeiten mit. Offen ist noch, ob auch noch eine Verlängerung der Saison über den 10. September hinaus denkbar ist, wenn es weiter so warm bleiben sollte.

Das vom Verein Ruwa Dellwig betriebene Freibad „Hesse“ verabschiedet sich in jedem Fall am Sonntag, 10. September, mit einem Familienfest. Bis dahin öffnet es jeweils von 6 bis 19 Uhr. Am Wochenende startet der Badebetrieb eine Stunde später. Das Freibad Steele 11, das sich in dieser Saison zurückmelden wollte, öffnet aller Wahrscheinlichkeit doch nicht mehr: Die Sanierungsarbeiten konnten wegen des anhaltenden Regenwetters nicht rechtzeitig abgeschlossen werden.

