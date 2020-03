Die ersten Kandidaten-Prospekte liegen schon im Briefkasten, dabei hat Essens CDU streng genommen noch gar keine Kandidaten. Und so wie es aussieht, bleibt es vorerst auch dabei: Um dem Coronavirus nicht weiter Vorschub zu leisten, sagen die Christdemokraten die für den 3. April geplante Nominierung ihrer Bewerber zur Kommunalwahl ab.

Die Freien Demokraten tun es ihnen gleich: Rund 120 Leute über Stunden in einem Saal des Hotels Bredeney zu versammeln – das, so Parteichef Ralf Witzel, lasse sich wohl schwer rechtfertigen, wenn andernorts schon Veranstaltungen mit weit weniger Besuchern rigoros gestrichen werden. Also wird die Kandidatenkür der Liberalen, ursprünglich auf den 28. März terminiert, auf Eis gelegt.

Ralf Witzel (FDP): „Wer sagt uns, dass die Risikolage im Juni besser aussieht?“

CDU wie FDP treffen die Entscheidung im Umlaufverfahren; noch läuft dafür die Frist, aber dass sich jemand aus den Vorständen dagegen stemmt, gilt als ziemlich unwahrscheinlich. Denn noch ist ja Zeit, die Bewerber für die 41 Kommunalwahlbezirke zwischen Karnap und Kettwig ins Rennen zu schicken. Offiziell läuft die Meldefrist beim Wahlamt der Stadt bis zum 16. Juli, 18 Uhr.

Doch leicht unwohl ist den Parteien dabei dennoch. Denn „wer garantiert uns, dass wir das im Mai oder Juni bei einer dann entspannteren Risikolage durchführen können“, fragt Witzel – und hat die Antwort gleich selbst parat: „Alle Experten sagen uns, dass der Höhepunkt der Krise erst im Juni erreicht ist.“

Matthias Hauer (CDU): „Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen“

Und da die Parteien die Kandidatenfrist nicht komplett ausschöpfen, schon um bei möglichen Mängeln im Formularwust Zeit zur Korrektur zu haben, gilt auch eine landesweite Änderung bei den Einreichungs-Fristen nicht mehr als ausgeschlossen.

Im Angesicht der Corona-Risiken jetzt ihren Stiefel durchzuziehen, das wollen die Parteien jedenfalls nicht wagen: „Wir nehmen das alles sehr ernst. Wir wollen niemanden gefährden, sondern mit guten Beispiel vorangehen“, betont CDU-Chef Matthias Hauer. Seine Christdemokraten mussten schon einmal die Nominierung verschieben, weil die Stadt auf Geheiß des Verfassungsgerichts die Kommunalwahlbezirke neu zuschnitt.

Auch das Essener Bürger Bündnis denkt über eine Verschiebung nach

Nun also Aufschub Nr. 2 – und der geht mindestens bis zum Ende der Osterferien, das wäre der 19. April. Und dann? Achselzucken: „Wir werden sehen.“ Auch das Essener Bürger Bündnis (EBB) denkt über eine Verschiebung ihrer für den 27. März geplanten Rats-Nominierung nach. Eine Entscheidung, so Fraktionschef Kai Hemsteeg, soll am Donnerstag fallen.

SPD, Grüne und Linke haben ihre Kandidaten für Rat und Bezirksvertretungen bereits in den vergangenen Tagen gewählt und fiebern bereits dem Wahlkampf entgegen. Doch so richtig anstecken lassen will sich in Corona-Zeiten keiner.