Coronafall in Essener Pflegeheim: Bewohner nicht infiziert

Essen. Die Stadt Essen hat die Ergebnisse der Corona-Tests in einem betroffenen Pflegeheim in Überruhr veröffentlicht.

Nach dem Corona-Fall in einem Seniorenheim in Überruhr-Holthausen, kann die Stadt Entwarnung geben: Alle 25 Bewohner des betroffenen Bereiches sind negativ getestet worden. Ein Beprobungsergebnis einer Pflegekraft stand am Samstag noch aus, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Quarantäne gilt für Bewohner dennoch weiterhin.

Am vergangenen Donnerstag war eine Pflegekraft in dem Heim positiv auf Corona getestet worden. Daraufhin ordnete das Gesundheitsamt Vorsichtsmaßnahmen an. Unter anderem dürfen die Bewohner in dem betroffenen Bereich keine Besucher mehr empfangen. In den anderen Abteilungen des Heimes ist ein Besuch nur nach Terminabsprache möglich.

52 Essener aktuell an Corona erkrankt

Die aktuelle Coronalage: Am Samstagmittag waren in Essen aktuell 52 Personen am Coronavirus erkrankt. Seit der Erkrankungswelle Ende Februar/Anfang März haben sich insgesamt 1068 Essener mit dem Virus angesteckt. In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (11.7. – 17.7.) hat es 34 Neuinfektionen gegeben, was durchschnittlich 4,8 Neuinfektionen pro Tag ausmacht.

Aktuell genesen sind 975 Personen. 41 Essenerinnen und Essener sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.

Insgesamt wurden in Essen bisher 21.117 Personen auf das Coronavirus beprobt. In 19.130 Fällen fiel ein Testergebnis negativ aus. Weitere Ergebnisse stehen aus. Aktuell befinden sich 161 Essener in häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurde in 4599 Fällen eine häusliche Quarantäne angeordnet. 4438 Personen konnten aus dieser bereits wieder entlassen werden.