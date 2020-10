Corona in Essen: Wert über 50 – Neue Regel für Beerdigungen

11. Oktober. Am Sonntag hat Essen erneut den kritischen Inzidenzwert von 50 überschritten. Damit ist Essen jetzt offiziell „Hotspot“ beziehungsweise „Risikogebiet“.

Am Sonntag weisen das Landeszentrum Gesundheit des Landes NRW und das Robert Koch-Institut für Essen einen Wert von 57,3 aus.

Aktuell sind 357 Personen mit Corona infiziert, 1353 Bürger sind derzeit in Quarantäne. Das ist ein neuer Höchststand seit Bekanntwerden des ersten Falles in Essen am 1. März 2020.

Weil Essen jetzt offiziell Hotspot ist, hat das Auswirkungen für alle Bürger. Ab Montag, 12. Oktober, tritt deshalb eine neue Allgemeinverfügung in Kraft mit zahlreichen Einschränkungen.

> Private Feiern im öffentlichen Raum – zum Beispiel Gaststätten – sind nur noch mit 25 Gästen erlaubt. Sind mehr als elf Gäste eingeladen, muss die Feier drei Tage vorher beim Ordnungsamt eingeladen werden. Diese Regel gilt auch für Beerdigungen. Die Stadt betont: „Ausnahmen sind nicht möglich.“

> In allen öffentlichen Gebäuden herrscht ab Montag Maskenpflicht.

> Die neuen Regeln gelten vorerst bis 31. Oktober.

> Wer sich draußen mit Bekannten oder Freunden treffen will, darf als Gruppe nicht größer sein als sechs Personen. Bislang galt ein Maximum an Beteiligten innerhalb einer Gruppe von zehn Personen.

> Großes Problem für tausende Essener, die in die Herbstferien verreisen wollten: Viele Bundesländer haben Beherbungsverbote ausgesprochen für Reisende, die aus Risikogebieten kommen. Wer dennoch reisen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, dessen Ergebnis nicht älter als 48 Stunden sein darf.

> Weiteres Problem: Stadt (Gesundheitsamt und Feuerwehr) testen nur Patienten mit Symptomen. Auch die meisten Arztpraxen ziehen aus akuter Überlastung vor allem jene Patienten vor, die Symptome haben und/oder in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten. Folge: Viele Essener müssen jetzt ihren Urlaub stornieren oder verfallen lassen.

9. Oktober. Essen hat am Freitag kurzzeitig den kritischen Corona-Inzidenzwert von 50 überschritten und wird diesen Wert am Wochenende erneut überschreiten. Das erklärte Silke Lenz, Sprecherin der Stadt Essen, am Freitag. Damit werden nicht nur die Regeln für Privatfeiern im öffentlichen Raum noch einmal verschärft. Zum Start der Herbstferien sind damit auch über Nacht die Reise-Pläne tausender Bürger akut gefährdet – besonders, was Reisen im Inland angeht.

Denn die meisten Bundesländer haben in dieser Woche beschlossen, keine Gäste einreisen zu lassen, die aus so genannten Risikogebieten kommen. Gibt es in Essen sieben Tage lang insgesamt mehr als 50 Neu-Infizierte pro 100.000 Einwohner (Inzidenzwert), dann gilt die Stadt als Risikogebiet.

Bürger müssen jetzt verstärkt die Hausarzt-Praxen aufsuchen

Wer jetzt noch seinen Trip wie geplant antreten will, benötigt einen negativen Corona-Test, dessen Ergebnis beim Reisestart nicht älter als 48 Stunden sein darf. Weil es in Essen – anders als in anderen Städten – kein zentrales Test-Center gibt, müssen Bürger jetzt verstärkt die Hausarzt-Praxen aufsuchen, um fristgerecht ein medizinisches Ergebnis zu bekommen.

Doch auch die Arztpraxen in Essen sind überlastet. Außerdem gehen zum Beginn der Herbstferien viele Mediziner jetzt selbst in die Ferien und schließen ihre Praxen.

Die neue Lage befeuert die Diskussion um die Einrichtung eines Test-Centers auf Neue. „Wir waren bereits im März für eine solche Einrichtung und sind es immer noch“, sagt Mediziner Ralph Köhn, der Kreisstellen-Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Bedingung müsse sein, dass ein solches zentrales Test-Center gemeinsam von der KV und der Kommune betrieben werde.

Stadt erklärt: Darum können wir keinePatienten ohne Symptome testen

Die Stadt Essen hatte die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle immer abgelehnt mit dem Verweis auf ihre Task Force, die stadtweit Proben von Verdachtspatienten nehmen. Dazu reisen die Mitglieder der Task Force bei den Patienten zu Hause an. Getestet wird nur, wer Symptome aufweist.

Ganz davon abgesehen: Wer sich ohne Symptome testen lassen will, um in den Ferien verreisen zu können, muss den Abstrich selbst bezahlen. Die Essener Arztpraxen waren zuletzt in erheblichem Maße besucht worden von Patienten, die einen Abstrich benötigen, berichtet Ralph Köhn. Die Ärzte seien gehalten, jene Patienten vorzuziehen, die Symptome aufwiesen; außerdem Menschen, die in Schulen, Kitas oder Pflegeheimen arbeiten.