Sieben-Tage- Inzidenz stieg in Essen am Dienstag auf 188,1.

stieg in Essen am Dienstag auf 188,1. Teil-Lockdown: Diese Corona-Regeln gelten in Essen

Stadt meldet gleich vier neue Todesfälle.

Die Krupp-Stiftung teilt mit, dass neben der Villa Hügel auch der Hügelpark geschlossen wird.

geschlossen wird. Die meisten Krankenhäuser schränken die Besuchszeit stark ein. Den Corona-Ticker für NRW lesen Sie hier, den für Deutschland hier.

Die wichtigsten Corona-Entwicklungen in Essen

Am zweiten Tag des Schulbetriebs während der neuen Lockdown-Bedingungen erwächst eine Diskussion um Sinn und Unsinn von Schulsport und -schwimmen, während der Vereinssport abgesagt werden muss und die Schwimmbäder nicht für Publikum öffnen dürfen. Essen hat - anders als andere Kommunen - die Turnhallen und Bäder für die Unterrichtsstunden geöffnet, Schwimm- und Sportunterricht finden wie gewohnt statt.

Dienstag, 3. November: 5 neue Todesfälle, neue Infektionen an Kitas und Schulen

13.11 Uhr: Am zweiten Tag des Schulbetriebs während der neuen Lockdown-Bedingungen erwächst eine Diskussion um Sinn und Unsinn von Schulsport und -schwimmen, während der Vereinssport abgesagt werden muss und die Schwimmbäder nicht für Publikum öffnen dürfen. Essen hat - anders als andere Kommunen - die Turnhallen und Bäder für die Unterrichtsstunden geöffnet, Schwimm- und Sportunterricht finden wie gewohnt statt. Hier geht’s zum ganzen Artikel.

12.15 Uhr: In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (27. Oktober bis 2. November) hat es in Essen 1096 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohnern) von 188,1 ausmacht. Das Landeszentrum Gesundheit des Landes NRW und das Robert Koch-Institut (RKI) weisen für Essen heute einen Wert von 173,0 aus. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette. Insgesamt sind heute 1345 Essener nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

8.01 Uhr: Die Stadt nennt zwei Kitas und fünf Schulen, in denen es neue, bestätigte Corona-Fälle gibt: In der Kita Frintroper Höhe im Stadtteil Frintrop gibt es zwei positive Corona-Fälle beim Kitapersonal. Betroffen ist eine Kita-Gruppe. In der Kita Takatukaland in Altenessen-Nord gibt es ein positiv auf das Coronavirus getestete Kind. Für die Kita-Gruppe sowie für zwei Betreuerinnen gilt eine angeordnete Quarantäne.

An der Gesamtschule Nord gibt es einen positiven Corona-Fall in der Schülerschaft. In der Schule an der Schwanenbuschstraße in Huttrop ist ebenfalls ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für das direkte Sitzumfeld wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet.

An der Realschule Borbeck sowie an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Schonnebeck haben jeweils ein Schüler eine Infektion mit dem Coronavirus. „An beiden Schulen werden alle Hygienemaßnahmen, wie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes durchgeführt, daher sind keine weiteren Maßnahmen notwendig“, schreibt die Stadt. An der Gesamtschule Bockmühle in Altendorf wurden zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Auch dort seien keine weiteren Maßnahmen vorgesehen.

7.31 Uhr: Die Stadt Essen hat am späten Montagabend vier neue Todesfälle bilanziert, die alle in Verbindung mit Corona-Infektionen stehen. Von Samstag bis einschließlich Montag sind eine Frau (66) und drei Männer (82, 89 und 83 Jahre alt) verstorben. Sie schieden dahin im Vincenz-Krankenhaus Stoppenberg, im Uniklinikum sowie im Kurt-Schumacher-Haus, einem Altenheim in Überruhr. Die Zahl der Todesfälle in Essen, die in Verbindung stehen mit einer Corona-Infektion, steigt somit auf aktuell 60.

Am Dienstagmorgen meldet das Robert-Koch-Institut einen aktuellen Inzidenz-Wert für Essen von 173. Damit steigt der Wert leicht an, denn am Vortag hatte dieser Wert noch bei 156,8 gelegen. Wie immer, steht der aktuelle Wert, den die Stadtverwaltung herausgibt, zu dieser Stunde noch aus. Er weicht in der Regel vom RKI-Wert ab – und zwar deutlich nach oben.

Montag, 2. November: Aktuelle Corona-Zahlen

16 Uhr: Neben der Villa Hügel und der Historischen Ausstellung Krupp wird bis voraussichtlich 30. November auch der Hügelpark für die Öffentlichkeit geschlossen. Mit der Schließung des Geländes „möchte die Krupp-Stiftung erneut einen Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen“, heißt es in einer Mitteilung. Während die Stadt den Grugapark offen hält, weil sie unter freiem Himmel und bei Beachtung der Abstandsregeln kein Infektionsrisiko sieht, wird der Hügelpark also wie beim ersten Lockdown erneut geschlossen

11 Uhr: Auch an diesem Montag zeigt sich die alte Erfahrung, dass das Robert-Koch-Institut am frühen Montag morgen immer eine deutlich abweichende Inzidenzzahl herausgibt als die Stadt einige Stunden später. Laut Stadt hat es in den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (26. Oktober bis 1. November) 1029 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohnern) von 176,6 ausmacht. Das Landeszentrum Gesundheit des Landes NRW und das Robert Koch-Institut (RKI) weisen für Essen heute einen Wert von 156,8 aus. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

6.30 Uhr. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag (Stand 0 Uhr) bei 156,84. Der Wert ist leicht gesunken, um 6,35 Punkte. Dass dieser Wert am Wochenende sinkt, ist häufig der Fall, da an Sonntagen weniger Menschen getestet werden. Gestern zählte die Stadt Essen 42 Neuinfektionen. Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März zählte das Essener Gesundheitsamt insgesamt 4523 Infektion mit Covid 19.

Am Montagmorgen ist in NRW der Teil-Lockdown in Kraft getreten. Es gelten strikte Kontaktbeschränkungen, Kulturstätten, Restaurants, Freizeitbetriebe und Sportanlagen sind geschlossen. Kitas und Schulen sind aber offen. Was die neue Schutzverordnung für Essen bedeutet haben wir hier detailliert aufgelistet.

Eine einschneidende Veränderung ist: In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen - insgesamt aber maximal zehn Personen. Von dieser Obergrenze werden auch größere Familien, die in einem Haushalt leben, nicht mehr ausgenommen.

Sonntag, 1. November: Aktuelle Corona-Zahlen

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es einen weiteren Todesfall gegeben. Dies teilte die Stadt Essen am Sonntag mit. Der 66-jährige Essener verstarb demnach am Samstag, 31. Oktober, im Alfried Krupp Krankenhaus an seinen schweren Vorerkrankungen. Bei seiner Einlieferung in das Krankenhaus am 27. Oktober sei er positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Insgesamt sind damit 56 Essener Bürger an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.

12.40 Uhr: Am Sonntag sind in Essen 1269 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 15 Personen mehr als am Samstag. Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März liegt die Gesamtzahl der Erkrankten bei 4525. In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen vom 25. Oktober bis zum 31. Oktober hat es nach Angaben der Stadt Essen 979 Neuinfektionen gegeben. Dies entspricht einem Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohner) von 168 ausmacht. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist für Essen einen Wert von 163,2 aus. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette, so die Stadt Essen.

05.23 Uhr: In Essen wurden dem Robert-Koch-Institut in den letzten 24 Stunden (Stand 0 Uhr) 164 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Corona-Infektionen liegt nun bei 4481. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist demnach nach den Angaben des RKI leicht gesunken – von 170,22 auf 163,19.

Samstag, 31. Oktober: Besuchsverbote in zwei Altenheimen

13.30 Uhr: Am Samstagmorgen sind in Essen 1254 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind über 100 mehr als am Freitag. Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März sind es nun insgesamt 4436 Essener. Aktuell nach einer Erkrankung an Corona wieder genesen sind 3127 Personen. 55 Essener sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.

In den vergangenen sieben Tagen (24.10.–30.10.) hat es 1030 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohner) von 176,7 ausmacht. Das Landeszentrum Gesundheit des Landes NRW und das Robert-Koch-Institut (RKI) weisen für Essen heute einen Wert von 170,2 aus. Die unterschiedlichen Werte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

6.15 Uhr: Wegen Corona-Fällen in mehreren Altenheimen hat die Stadt Essen Besuchsverbote verhängt: Betroffen sind das Louise-Schroeder-Zentrum in Katernberg und das Maximilian Kolbe Haus in Steele, teilte die Stadt am späten Freitagabend mit. Im Kurt Schumacher Zentrum in Überruhr-Holthausen sind laut Stadt inzwischen insgesamt zehn Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weitere Ergebnisse seien noch offen, hieß es. Im Albert Schmidt Haus in Vogelheim sind laut Stadt inzwischen insgesamt drei Mitarbeiter und ein Bewohner mit Corona infiziert. Im Evangelischen Altenzentrum am Emscherpark in Karnap stieg die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen auf jetzt vier Mitarbeiter und fünf Bewohner, im Seniorenstift St. Andreas in Rüttenscheid auf sechs Bewohner und einen Mitarbeiter. In allen drei Alteneinrichtungen seien weitere Ergebnisse noch offen, teilte die Stadt Essen mit.

6 Uhr: Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag erneut gestiegen: Laut RKI wurden von Freitag auf Samstag 53 weitere Infektionen bestätigt. Damit stieg die Zahl der Infizierten in Essen seit Beginn der Pandemie auf 4317 Fälle.

Freitag, 30. Oktober: Krankenhäuser schränken Besuchszeit stark ein

18 Uhr: Angesichts steigender Fallzahlen lassen 13 von 16 Krankenhäusern ab Montag nur noch in Ausnahmefällen Besuch zu: „Äußerste Vorsicht ist geboten“. Hier gehts zum Bericht

14.37 Uhr: Die Stadtbibliotheken bleiben normal geöffnet. Nur die Veranstaltungen können nicht stattfinden. Es gibt Einschränkungen bei den Gruppen-Arbeitsplätzen.

14.25 Uhr: Der Grugapark bleibt geöffnet. Das war lange Zeit unklar, denn in der aktualisierten Corona-Schutzverordnung, die am Freitagvormittag veröffentlicht wurde, werden Erholungsparks wie der Grugapark nicht ausdrücklich erwähnt – im Gesetzestext ist nur die Rede von Freizeitparks und Zoologischen Gärten, die geschlossen werden müssen. Im Grugapark wird für die Zeit der verschärften Corona-Regeln der Betrieb des historischen Bauernhofes eingestellt und der Streichelzoo nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Während des ersten Lockdowns war der Grugapark von März bis April sechs Wochen geschlossen gewesen. Hauptgrund war die Sorge, dass mangels anderer Freizeitmöglichkeiten der Park überlaufen werden könnte und dann die Abstände nicht jederzeit eingehalten würden.

14.00 Uhr: Das Museum Folkwang teilt mit, dass die Ausstellung „Keith Haring“ mit Beginn des Lockdowns endet und nicht verlängert wird.

13.07: Polizei und Ordnungsamt der Stadt Essen kündigen für den Halloween-Abend (Samstag, 31. Oktober) verstärkte Kontrollen an. Der Abend ist der vorletzte Abend vor dem Lockdown. Für Kneipen gilt weiter die Sperrstunde, für Gruppen im öffentlichen Raum die maximale Größe von fünf Personen. Hier geht’s zum Artikel.

12.55 Uhr: Die Volkshochschule (VHS) stellt ab Montag, 2. November, ihren Betrieb weitgehend ein. Fortgesetzt werde nur Seminare mit „berufsbezogenen Weiterbildungsangeboten“, Schulabschluss- und Alphabetisierungskurse sowie Deutsch als Fremdsprache. Alles andere wird abgesagt. „Über die Kursausfälle werden Teilnehmende und Kursleitende von der VHS Essen informiert“, kündigt die Volkshochschule an.

Zuvor hatte auch schon die Zeche Zollverein angekündigt, als Kultur- und Veranstaltungsort ab Montag zu schließen.

Auch die Folkwang-Musikschule hat nicht nur ihre Veranstaltungen für den Monat November abgesagt, sondern streicht auch ihren Präsenzunterricht. Das teilt die Musikschule am Freitagmittag mit. Davon betroffen ist auch der „JeKits“-Unterricht an Grundschulen.

10 Uhr: Am Donnerstag war in Essen erstmals die 1000er-Marke überschritten worden. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des ersten Lockdowns im März waren 318 Bürger erkrankt. Der Inzidenzwert lag in Essen am Donnerstag bei 142,8; die Stadt Essen meldet am Freitag einen Inzidenzwert von 152,5.

Unterdessen steigt auch die Zahl der Covid-Intensivpatienten in Essens Krankenhäusern deutlich an. Hier geht es zum Artikel.

Montag, 2. November, müssen Gastronomen schließen, auch der Freizeit-Sport ruht für mindestens vier Wochen. Am Donnerstag ist unklar: Was genau muss alles schließen? Unterdessen steigt die Zahl der Infektionen weiter an. Seit Mitte Oktober gilt die „Gefährdungsstufe 2“ für das Stadtgebiet.

Donnerstag, 29. Oktober: Lockdown-Details unklar; Inzidenz auf 129,9 gestiegen

11.34 Uhr: Noch ist unklar, ob zum Beispiel der Grugapark dicht machen muss, die VHS, die Museen der Stadt, private Nachhilfeinstitute . . . so lange keine neue Corona-Schutzverordnung vorliegt, weiß niemand Genaues. Auch die Kirchen haben noch keine Klarheit über die Frage, ob Gemeinde- und Pfarrzentren geöffnet bleiben dürfen. Gottesdienste wird es weiter geben. Hier der ausführliche Bericht.

8.40 Uhr: Weil der Martinszug wegen Corona ausfällt, hat eine Essenerin eine besondere Aktion gestartet: Sie hatte die Idee, dass in der Martinswoche vom 7. bis 15. November jeder eine leuchtende Laterne ins Fenster hängt. Die Familien könnten dann alleine durch die Straßen ziehen und die Lichter bewundern. Welche Stadtteile bereits mitmachen, lesen Sie hier: Martinszug in Essen fällt aus: Diese Alternativen gibt es

6.49 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag, 29. Oktober für Essen einen abermals gestiegenen Inzidenzwert von 129,9 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – ein neuer Höchstwert. Zum Vergleich: Die Stadt Essen gab die Inzidenz am gestrigen Mittwoch mit 127,7 an. Die unterschiedlichen Werte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen der Meldekette.

Mittwoch, 28. Oktober: Überblick über Corona - weiterer Todesfall

17.10 Uhr: Wie die Stadt am Mittwochnachmittag mitteilt, ist am Dienstag, 27. Oktober, eine 87-jährige Essenerin mit einer Corona-Infektion im Universitätsklinikum verstorben. Die vorerkrankte Frau lebte zuvor im Seniorenstift St. Andreas in Rüttenscheid. Die Stadt spricht den Angehörigen und der Familie ihr Mitgefühl aus. Insgesamt sind damit 54 Essener*innen an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.

12.33 Uhr: Die Stadt Essen meldet Corona-Infektionen in Altenheimen, Schulen und Kitas - ein Überblick (Stand 27. Oktober): Im Kurt Schumacher Zentrum (Überruhr-Holthausen) sind sechs Mitarbeiter und acht Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für die gesamte Senioreneinrichtung gilt ein Besuchsverbot, Neuaufnahmen erfolgen nicht. Im Bettina von Arnim-Haus in Stadtwald haben sich neun Bewohner und drei Mitarbeiter angesteckt. Das Besuchsverbot für die Einrichtung wird wieder aufgehoben. In der Schule am Morungenweg in Freisenbruch wurde eine Betreuungsperson positiv getestet. Es wurde stets ein Mund-Nase-Schutz getragen und der nötige Abstand eingehalten, daher sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. In der Kita Zugstraße in Dellwig wurde eine weitere Betreuungsperson positiv getestet, die Umfeldanalysen laufen noch. Für die betroffene Gruppe wurden Quarantänen angeordnet. In der Kita Kunterbunt in Freisenbruch wurde ein Kind positiv getestet, für die betroffene Gruppe wurden Quarantänen angeordnet. In der Kita Christus König in Haarzopf ist eine Betreuungsperson positiv getestet worden, für die betroffenen Gruppen wurden Quarantänen angeordnet. In der Kita Grevelstraße in Frohnhausen wurde ein Kind positiv getestet. Hier sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. In der Kita Entdeckerfreunde in Frohnhausen wurde eine Mitarbeiterin positiv getestet. Für die betroffene Gruppe wurden Quarantänen angeordnet.

10.55 Uhr: Die Stadt Essen meldet Mittwochvormittag wieder eine gestiegene Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner). In den vergangenen sieben Tagen gab es 744 Neuinfektionen, was einem Inzidenzwert von 127,7 entspricht. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte - RKI jetzt 112,1 – resultieren aus zeitlichen Verzögerungen der Meldekette.

9.21 Uhr: Anm. d. Redaktion: Am Mittwochmorgen meldet das RKI Probleme bei der Datenübermittlung. Die angezeigten Werte im Dashboard seien fehlerhaft. Wir aktualisieren diese Übersicht, sobald die aktuellen Zahlen vorliegen.

6.53 Uhr: Erfreulich: Der Inzidenzwert für Essen hat am Mittwoch einen kleinen Sprung nach unten gemacht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am 28. Oktober eine gesunkene Inzidenz von 104,7 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Wochenlang hatte das RKI steigende Werte gemeldet, zum ersten Mal gibt es anscheinend einen rückläufigen Trend. Am Vortag lag der Inzidenzwert des RKI noch bei 118,7. Etwa denselben Wert meldete später auch die Stadt Essen: 119,6. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Dienstag, 27: Oktober: 781 Essener sind mit Coronavirus infiziert

16.04 Uhr: Nach dem zweiten Schultag nach den Herbstferien steht fest: Das Lüften, alle 20 Minuten und in den Pausen, klappt nicht an allen Schulen und in allen Räumen so, wie es sich die Landesregierung vorstellt. Viele Fenster an Essener Schulen kann man überhaupt nicht öffnen - entweder, weil sie kaputt sind, oder weil es technisch so nicht vorgesehen ist. Außerdem: Fenster in oberen Geschossen der Schulgebäude sind häufig verschlossen aus Sicherheitsgründen.

12.32 Uhr: Am Dienstagmorgen sind in Essen 781 Personen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie im Frühjahr sind es insgesamt 3667. In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (20. bis 26. Oktober) hat es 697 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohner) von 119,6 (Vortag: 120,6) ausmacht. Das RKI hatte um Mitternacht einen stagnierenden Wert von 118,7 ausgewiesen. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

8.30 Uhr: Das Bürgerzentrum Alter Bahnhof Kettwig trotzt weiter Corona. Es gibt ein Einbahnstraßensystem und Frischluftzufuhr. Konzerte finden daher weiter statt. Alles Wichtige zu den Hygieneregeln gibt es hier.

8.10 Uhr: Mit den steigenden Corona-Infektionen in Essen wächst auch die Sorge um das wichtige Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel. „Wenn es da zu massiven Umsatzeinbußen kommt, wird das zu Veränderungen in der Innenstadt führen, die zerstörerisch sind“, warnt der Geschäftsführer der Essen Marketing Gesellschaft (EMG), Richard Röhrhoff. Das Weihnachtsgeschäft ist traditionell die umsatzstärkste Zeit im Einzelhandel – doch die Vorzeichen sind nicht gut. Mehr dazu lesen Sie hier: Essens Einzelhandel bangt um das Weihnachtsgeschäft

6.39 Uhr: Der Inzidenzwert stagniert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag (27. Oktober) für Essen einen Wert von 118,7 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Es ist derselbe RKI-Wert wie am Tag zuvor. Die Stadt Essen hatte Montagvormittag 120,6 gemeldet. Abweichende Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Montag, 26. Oktober: Mehr Corona-Fälle in Essener Altenheimen

18.25 Uhr: Die Stadt Essen registriert weitere Corona-Fälle in Altenheimen: Positiv getestet wurden Bewohner im Ev. Altenzentrum Emscherpark in Karnap und im Seniorenstift St. Andreas in Rüttenscheid. Im Bettina von Arnim-Heim sind zwei weitere Mitarbeiter positiv getestet. Insgesamt sind dort drei Mitarbeiter und neun Bewohner positiv getestet. Die Folgen: Abstriche, angeordnete Quarantänen für engste Kontaktpersonen, Besuchsverbote.

11.28 Uhr: Den aktuellen Inzidenzwert für Essen hat die Stadt Essen am Montag um 10.40 Uhr gemeldet. Er liegt danach bei 120,6 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Zurzeit sind in Essen 830 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Unterschiedliche Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

10.59 Uhr: Essens Marketing-Chef Richard Röhrhoff hält den Weihnachtsmarkt für ungefährlich, eine Absage würde indirekt sogar die Corona-Gefahr verstärken. Lesen Sie hier mehr dazu: „Ansteckungsrisiko auf Weihnachtsmarkt in Essen gleich null“

6.25 Uhr: Wann wird Essen endlich die Kurve kriegen? Nun, im Moment sieht es noch nicht danach aus. Das Robert Koch-Institut hat am Montag neue Zahlen veröffentlicht. Danach ist der Inzidenzwert auf 118,7 (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) gestiegen. Zuletzt hatte die Stadt am Sonntag 114,1 gemeldet. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Sonntag 25. Oktober: Inzidenz-Wert überschreitet erstmals Hunderter-Marke

16.40 Uhr: Die Stadt Essen vermeldet einen neuen Todesfallin Verbindung mit einer Corona-Infektion. Der 91-Jährige starb im Universitätsklinikum. Der schwer vorerkrankte Mann war am 18. Oktober ins Krankenhaus eingeliefert worden.

12.10: Nach Angaben der Stadt Essen ist der Inzidenzwert am Sonntagmorgen erstmals über die 100er-Marke gestiegen. Er liegt jetzt bei 114,1. In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (18.10.–24.10.) hat es laut Zahlen der Stadt 665 Neuinfektionen gegeben. Insgesamt sind in Essen derzeit 796 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März sind es insgesamt 3547 Essener. Aktuell nach einer Erkrankung an Corona wieder genesen sind 2699 Personen. 52 Essener sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben. Aktuell befinden sich 2109 Essener in einer angeordneten häuslichen Quarantäne.

Das Landeszentrum Gesundheit des Landes NRW und das Robert Koch-Institut (RKI) weisen für Essen heute einen Wert von 107,1 aus. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Aktuell am häufigsten betroffen von einer Infektion mit COVID-19 sind die Altersgruppen der 20- bis 30-Jährigen (150), der 30- bis 40-Jährigen (167), sowie der 40- bis 50-jährigen Essener (127).

11.50 Uhr: Normalerweise ist die Rüttenscheider Straße am späten Samstagabend Partymeile der Stadt. Doch am zweiten Sperrstunden-Wochenende war die RÜ schon kurz nach 23 Uhr wie leer gefegt.

Samstag 24. Oktober: Jetzt 689 Essener infiziert, Inzidenz liegt bei 99,2

16 Uhr: Nach Angaben der Stadt sind am Samstag in Essen 689 Personen mit dem Coronavirus infiziert, am Vortag waren es noch 629. Folge: Der Inzidenzwert liegt jetzt kurz vor der 100er-Grenze. In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (17. bis 23. Oktober) hat es laut Zahlen der Stadt 578 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohner) von 99,2 ausmacht.

Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März waren insgesamt 3.410 Essener infiziert. Aktuell nach einer Erkrankung an Corona wieder genesen sind 2.669 Personen. 52 Essener sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben. Aktuell befinden sich 2.188 Essen in einer angeordneten Quarantäne.

Das Landeszentrum Gesundheit des Landes NRW und das Robert Koch-Institut (RKI) weisen für Essen am Samstag einen Wert von 92,8 aus. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Derzeit am häufigsten betroffen von einer Infektion mit Covid-19 sind die Altersgruppen der 20- bis 30-Jährigen (127), der 30- bis 40-Jährigen (148), sowie der 40- bis 50-jährigen Essener (111).

Stadt verschärft Regelungen in den Sportanlagen und Sporthallen

12.02 Uhr: Angesichts der steigenden Coronavirus-Infektionszahlen, hat die Stadt Essen ihre Allgemeinverfügung aktualisiert, was Auswirkungen auf den Sportbetrieb in Essen hat. Die Fußballklubs kritisieren die neuen Regeln im Sport.

Die Maßnahmen im Einzelnen:

Sperrstunde und das Verkaufsverbot für Alkohol ab 23 Uhr gilt auch in den Vereinsheimen, auch solchen ohne Gaststättenerlaubnis

für Alkohol ab 23 Uhr gilt auch in den Vereinsheimen, auch solchen ohne Gaststättenerlaubnis Ab Montag, 26. Oktober, sind die Nutzung der Dusch- und Umkleideräume auf allen städtischen Sportanlagen außerhalb des Schulsports untersagt. Davon nicht betroffen sind die städtischen Schwimmbäder und die Sport- und Gesundheitszentren

auf allen städtischen Sportanlagen außerhalb des Schulsports untersagt. Davon nicht betroffen sind die städtischen Schwimmbäder und die Sport- und Gesundheitszentren In Anlehnung an die Empfehlungen des Schulministeriums für den Schulsport appellieren die Stadt Essen und der Essener Sportbund (Espo) dringend an alle Vereine und Sporttreibenden, auf kontaktintensive Übungen zu verzichten und auf alternative Übungen auszuweichen

und auf alternative Übungen auszuweichen Für die Reduzierung des Ansteckungsrisikos soll jederzeit für die Durchlüftung der Räumlichkeiten gesorgt werden

Freitag, 23. Oktober: Jeden Tag einer neuer Höchstwert für Corona-Hotspot Essen

19 Uhr: Die Nachverfolgung der Corona-Infizierungen in Essen wird zunehmend schwieriger, aber sie ist noch machbar. „Wir sind allerdings am Limit“, sagte Gesundheitsdezernent Peter Renzel am Freitag Abend. Mit einer gewissen Zeitverzögerung und dank eines neuerlich erhöhten Personaleinsatzes könne man die Infizierungen und Ansteckungsketten noch nachverfolgen und die Umfeldanalysen leisten. Auch Aushilfen seien dabei entscheidend.

„Als Universitätsstadt konnten wir Medizinstudenten aus höheren Semestern für diese Arbeit gewinnen“, so Renzel. Das sei auch deshalb nützlich, weil medizinische Grundkenntnisse vorhanden sind. Die Hilfe der Bundeswehr brauche man derzeit noch nicht.

Es ist das Hochschnellen der Zahlen, das Probleme bereitet. Am Freitag meldete die Stadt 629 Menschen, die derzeit infiziert sind – 82 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Essener in Quarantäne betrug gestern 2110 und damit über 200 mehr als am Tag zuvor. Hier noch den Überblick zu behalten, sei „ambitioniert“, so Renzel. Neue Maßnahmen plane die Stadt derzeit aber nicht. „Die Corona-Schutzverordnung des Landes gilt bis 31. Oktober, danach sehen wir weiter.“ Die Regelungen müssten sich nun erst einmal in ihrer Wirkung entfalten.

In den Essener Krankenhäusern waren, Stand Donnerstag, 58 Patienten wegen wegen Corona in stationärer Behandlung, elf davon lagen auf der Intensivstation. Das ist laut Renzel, was die Kapazitäten betrifft, noch keine bedrohliche Situation.

17.20 Uhr: Am Freitagmorgen waren nach Angaben der Stadt Essen 629 Personen mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 547), seit Beginn der Erkrankungswelle im Frühjahr sind es insgesamt 3.298. In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (16.10. bis 22. Oktober) hat es 530 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohner) von 90,9 ausmacht. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte(RKI: 90,4) resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

13.41 Uhr: Die Corona-Werte steigen, eine Maskenpflicht im Freien gibt es aber noch nicht. Wie finden das die Essener? Wir haben uns auf der Straße umgehört: So stehen Bürger zur Maskenpflicht in der Innenstadt

7.40 Uhr: Jeder Tag ein neuer Höchstwert: Das Robert Koch-Institut (RKI) weist am Freitag, 23. Oktober, erneut einen gestiegenen Inzidenzwert für den Corona-Hotspot Essen aus. Demnach liegt der Wert jetzt bei 90,4 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen).

24 Stunden zuvor lag der vom RKI veröffentlichte Wert noch bei 79,6. Die Stadt Essen hat dann Donnerstagvormittag aktualisiert auf 81,2. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Donnerstag, 22. Oktober: Essen will den Weihnachtsmarkt nicht absagen

18.35 Uhr: Anders als in vielen Nachbarstädten soll der Mitte November startende Weihnachtsmarkt in Essen vorläufig nicht abgesagt werden. „Wir haben ja erst vor einigen Tagen die Corona-Schutzverordnung des Landes umgesetzt, und jetzt warten wir erst einmal ab, wie sich das auswirkt“, sagt Stadtsprecherin Jasmin Trilling. Es gebe keinen dringenden Grund, nun schon wieder Neues zu beschließen. Auch OB Thomas Kufen erklärte, „aktuell“ denke man nicht eine Absage.

Nach Angaben von Essen Marketing-Chef Richard Röhrhoff sind einige Betreiber schon mit dem Aufbau beschäftigt. „Wir wissen natürlich, dass bei weiter verschärfter Infektionslage auch ein kurzfristiger Abbruch noch möglich ist.“ Die Stadt Duisburg hatte die Absage ihres Weihnachtsmarkts unter anderem damit begründet, dass zu viele Menschen aus niederländischen Krisenregionen sich auf den Weg machen könnten. Auch Essen kann jedes Jahr traditionell viele niederländische Gäste zum Budenzauber begrüßen.

Die EMG sagt, sie habe ein tragfähiges Hygienekonzept für den Weihnachtsmarkt entwickelt, das die Abstandsregeln ermögliche.

13.10 Uhr: Essen hat seine Corona-Statistik am Donnerstagmorgen auf den neuesten Stand gebracht. Danach sind inzwischen 547 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Erkrankungswelle im Frühjahr sind es insgesamt 3.164 Essener. Davon sind 2565 Personen wieder genesen. 52 Essener sind an oder in Verbindung mit einer CoronaInfektion verstorben. In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (15. bis 21. Oktober) hat es 473 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert von 81,2 ausmacht. Das Landeszentrum Gesundheit des Landes NRW und das Robert Koch-Institut (RKI) weisen für Essen heute einen Wert von 79,6 aus. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Rosenmontagszug in Essen-Kupferdreh abgesagt

12.10 Uhr: Der 149. Kupferdreher Rosenmontagszug wird nicht stattfinden. Die Organisatoren vom Kupferdreher Festausschuss haben zudem für die Session 2020/21 die Durchführung sämtlicher Veranstaltungen abgesagt. Die Entscheidung sei schweren Herzens gefallen, da jedes Jahr tausende Besucher, darunter viele Familien zum Rosenmontagszug auf der Ruhrhalbinsel kämen.

Aber die Verantwortung in Zeiten der Corona-Pandemie sei zu groß. Zu groß sei ebenfalls die Planungsunsicherheit für Vereine in Zeiten der Pandemie und die ständigen Veränderungen, die sich aktuellen Zahlen und Fakten ergäben.

10.13 Uhr: Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) hat in der Sendung "Frühstart" des Nachrichtenkanals NTV die Vielzahl neuer Corona-Regelungen kritisiert, die aus den Runden zwischen Bund und Ländern ausgehen „In der Tat ist es sehr ärgerlich, wenn quasi im Wochentakt neue Regelungen verkündet werden und man den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder neu erklären muss, dass das, was die Frau Bundeskanzlerin in der Talkshow gesagt hat, nicht automatisch auch Gesetzeskraft in einem Bundesland oder einer Kommune hat“, sagte Kufen am Donnerstagmorgen. Kufen wünschte sich „einen längerfristigen Zeitplan“ und kritisierte zudem, dass die Ministerpräsidenten oftmals kurz nach den Konferenzen wieder neue Maßnahmen forderten: „Das hätte man ja auch mal am Tag vorher klären können. Das führt zu einer zusätzlichen Verunsicherung.“ (dpa)

9.32 Uhr: Für weiterführende Schulen in NRW gilt nach den Herbstferien die Maskenpflicht – auf diese Ankündigung von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat die Stadt Essen schon seit Tagen gewartet. Wie sich die Stadt auf den Schulstart nach den Herbstferien vorbereitet, lesen Sie hier: Essen hatte Maskenpflicht für Schulen längst vorbereitet

8.48 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Krise gilt seit Samstag in Essen eine verpflichtende Sperrstunde. Dagegen sind am Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster weitere Eilanträge eingereicht worden. Am Mittwoch ging auch ein Antrag von drei Wirten aus Essen ein, die gemeinsam mit Kollegen aus Dortmund und Hemer (Märkischer Kreis) gegen die Sperrstunde vorgehen.

8.45 Uhr: Der Inzidenzwert für Neuinfektionen ist im Corona-Hotspot Essen weiter gestiegen. Am Donnerstag, 22. Oktober, weist das Robert Koch-Institut für Essen einen aktualisierten Wert von 79,9 aus, fast acht Prozentpunkte mehr als am Vortag.

Auch die Zahl der registrierten Corona-Fälle steigt weiter an. Am Donnerstag meldete die Stadt 547 positiv getestete Essenerinnen und Essener.

Mittwoch, 21. Oktober: Wegen Coronavirus – Essen Motor Show und Zombiewalk abgesagt

19.35 Uhr: Im Senioren- und Pflegeheim Bettina von Arnim-Haus im Stadtwald gibt es mehrere Coronafälle, meldet das Gesundheitsamt der Stadt Essen. Aktuell wurden drei Mitarbeiter und drei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Es ist der erste Ausbruch in einer Essener Senioren- oder Pflegeeinrichtung seit Monaten. Die Senioreneinrichtung bietet mehrere Unterbringungsformen an. Die Corona-Infektionen sind ausschließlich im ambulanten Dienst und im Service-Wohnen aufgetreten. Im stationären Bereich sind derzeit keine Fälle bekannt. Allen Betroffenen geht es laut Stadt den Umständen entsprechend gut.

Am Donnerstag werden bei allen Bewohnern und dem gesamten Personal Testungen auf das Coronavirus durchgeführt. Für die gesamte Einrichtung wurde durch das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde vorsichtshalber und vorerst eine Quarantäne und ein Besuchsverbot angeordnet.

Am Mittwoch hat es außerdem einen weiteren Todesfall nach einer Corona-Infektion gegeben. Ein 85-jähriger Essener ist im St. Elisabeth-Krankenhaus der Contilia Gruppe in Hattingen nach einem längeren stationären Aufenthalt verstorben. Der schwer vorerkrankte Mann wurde aus anderen Gründen im Krankenhaus behandelt und zeigte dann während seines Aufenthalts Corona-Symptome, woraufhin er positiv getestet wurde.

13.30 Uhr: Großveranstaltungen in Essen sind kaum noch durchführbar: Jetzt wurden der beliebte Zombiewalk und die publikumsstarke Motorshow in den Rüttenscheider Messehallen abgesagt. Wie es mit dem Weihnachtsmarkt weitergeht, steht bisher nicht fest.

12.31 Uhr: In der Sparkassen-Filiale in der Gemarkenstraße 35 gibt es einen Corona-Fall. Deshalb ist die Zweigstelle vorübergehend geschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier: Corona-Fall: Sparkasse Essen schließt vorsorglich Filiale

12.15 Uhr: Corona wirbelt den närrischen Fahrplan durcheinander: Das Festkomitee Essener Karneval hat alle Veranstaltungen, die in Sälen stattfinden, für die Session 2020/21 abgesagt. Hoppeditz-Erwachen und Rosenmontagszug sollen aber stattfinden.

9.15 Uhr: Essen bleibt weiterhin Corona-Hotspot. Gegenüber dem Vortag ist der Inzidenzwert abermals leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) beziffert ihn am Mittwoch, 21. Oktober, um 0.00 Uhr mit 72,2 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben aufeinanderfolgenden Tagen.

Während im Berchtesgadener Land bereits der Lockdown verhängt wurde, versuchen anderen Städte wie Essen diesen zu verhindern. Denn der Lockdown im Frühjahr hatte für die Kitas in Essen fatale Folgen, sagen Erzieherinnen. Deshalb gelten in vielen Kitas jetzt strenge Hygieneregeln. Welche weiteren Corona-Regeln in den Einrichtungen gelten, lesen Sie hier.

Dienstag, 20. Oktober: 51 Corona-Tote in Essen

In Essen hat es einen weiteren Todesfall nach einer Corona-Infektion gegeben. Ein 39-jähriger Mann ist im Universitätsklinikum Essen nach einem längeren stationären Aufenthalt verstorben, bestätigt die Stadtverwaltung.

Der vorerkrankte Mann war am 6. Oktober wegen akuter Corona-Symptome ins Universitätsklinikum Essen eingeliefert worden. Dort wurde er intensivmedizinisch betreut und musste beatmet werden. Insgesamt sind damit 51 Essenerinnen und Essener an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.

Die evangelischen Kliniken Essen-Mitte haben derweil die Besuchszeiten wegen Corona fast halbiert. Trotzdem ist die Neuregelung vergleichsweise liberal. Die übrigen Krankenhäuser der Stadt halten unterdessen an der seit Monaten geltenden einheitlichen Besuchsregelung fest. Mehr dazu lesen Sie hier: Corona-Hotspot: Kliniken Essen-Mitte verkürzen Besuchszeiten

Sie möchten mehr zur Corona-Lage in NRW lesen? Auf unserer Themenseite gibt’s den Überblick.

Ungeachtet der neuen Regeln in nahezu allen Nachbarstädten, will Essen in der Innenstadt oder in anderen Einkaufsstraßen vorläufig keine Pflicht zum Maskentragen anordnen. „Es ist eine Option, die wir in Betracht ziehen, je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen noch entwickelt“, sagt Stadtsprecherin Jasmin Trilling. „Aber wir haben aktuell keine Hinweise darauf, dass sich durch Begegnungen in der Fußgängerzone das Infektionsgeschehen erhöht hat.“

OB Kufen: Abstandhalten in der Innenstadt ist möglich

Vor einigen Tagen hatte Oberbürgermeister Thomas Kufen im Gespräch mit dieser Zeitung sein Unbehagen gegenüber Verboten oder anderen Maßnahmen ausgedrückt, die keinen praktischen Nutzen in Bezug auf das Infektionsgeschehen versprächen. Das Tragen von Masken sei selbstredend überall dort sinnvoll und dringend geboten, wo es keine Chance gibt, jederzeit den nötigen Abstand von Mensch zu Mensch einzuhalten. In der Essener Innenstadt und in den Stadtteilzentren ist dies jedoch nach Überzeugung des OB unter freiem Himmel kein Problem.

In Teilen der Innenstädte von Bochum, Gelsenkirchen, Mülheim, Oberhausen und einigen weiteren Revierstädten ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes inzwischen Pflicht. Die Städte müssen genau ausweisen, wo die Pflicht beginnt und endet.

Inzidenzwert steigt weiter an: Am Dienstagmorgen beträgt er 68,1

Die Stadt Essen hat am Dienstagmorgen neue Daten über die Verbreitung des Coronavirus veröffentlicht. 438 Essener sind demnach infiziert. Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März sind es insgesamt 2.965. Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an: In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen vom 13. bis zum 19. Oktober gab es 397 Neuinfektionen, was einen Inzidenzwert von 68,1 ausmacht.

Das Landeszentrum Gesundheit des Landes NRW und das Robert Koch-Institut (RKI) weisen für Essen Dienstag einen Wert von 65,7 aus. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren nach Angaben der Stadt aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Essen weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am 20. Oktober, 0 Uhr, einen neuen Inzidenzwert veröffentlicht: In den vergangenen sieben Tagen gab es umgerechnet auf 100.000 Einwohner 65,7 Neu-Infektionen. Seit Beginn der Coronapandemie haben sich laut RKI 2924 Essener Bürger mit dem Coronavirus infiziert.

Montag, 19. Oktober: 468 Menschen in Essen mit Coronavirus infiziert

Die Stadtverwaltung hat am Montagvormittag (10.10 Uhr) aktuelle Zahlen zur Corona-Situation in Essen veröffentlicht. Danach sind 468 Menschen (Sonntag: 443) mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Erkrankungswelle im Frühjahr sind es insgesamt 2.909 Essenerinnen und Essener.

In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (12. bis 18. Oktober) hat es 376 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohner) von 64,5 ergibt. Das Robert Koch-Institut wie auch das Landeszentrum für Gesundheit NRW weisen für Essen heute einen Wert von 61,1 aus. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Essen zu Wochenbeginn wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut hat am 19. Oktober um 0.00 Uhr einen neuen Inzidenz-Wert für Essen veröffentlicht, er liegt jetzt bei 61,1. Das heißt: In den vergangenen sieben Tagen gab es umgerechnet auf 100.000 Einwohner 61,1 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus.

Sonntag, 18. Oktober: OB Kufen sieht keinen Anlass für Maskenpflicht im Freien

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts für die Stadt Essen stellt sich für den 18. Oktober etwas freundlicher dar als zuletzt: Demnach gab es in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 54,7 Fälle von Neuinfektionen. Der Inzidenzwert gilt als wichtiger Indikator für die Gefahren durch das Virus, ab 50,0 gilt die Gefährdungsstufe 2, wodurch besondere Einschränkungen in Kraft treten.

Am Sonntag gab die Stadt Essen folgende Zahlen bekannt: In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (11. bis 17. Oktober) hat es 376 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohnern) von 64,5 entspricht.

Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette, erläutert die Stadt.

Oberbürgermeister Thomas Kufen sieht für eine Maskenpflicht in den Geschäftsstraßen vorläufig keinen Anlass. Die Möglichkeit, Abstand zu halten, sei überall gegeben.

Freitag, 16. Oktober: Coronavirus – Gefährdungsstufe 2 in Essen

Die Landesregierung hat den Städten am Freitag Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie gegeben, noch am späten Freitagabend hat die Stadtverwaltung in Essen die Gefährdungsstufe 2 offiziell festgestellt und in aller Eile eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Somit müssen sich Bewohner, Gastronomen und Kulturanbieter auf einige Änderungen einstellen.

Was in Essen vorläufig noch nicht vorgesehen ist: die Maskenpflicht im Freien, etwa in Fußgängerzonen. Die Maskenpflicht gilt mittlerweile in vielen Städten mit hohem Inzidenzwert auch draußen, und zwar da, wo sich der Abstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch nicht einhalten lässt. Das Land begrüßt das und nennt beispielhaft Fußgängerzonen.

In Essen ist das aber vorläufig kein Thema, so Stadtsprecherin Jasmin Trilling: „Ohne nachweisbares Infektionsgeschehen werden wir das nicht machen.“ Dies gelte zumindest vorerst.

Die Essener Innenstadt mit der Fußgängerzone sei luftig gebaut und nicht überlaufen und biete genügend Platz zum Abstand halten. Theoretisch könnte Essen etwa auf der Kettwiger und der Viehofer Straße auf Sicht Maskenpflicht einführen, möglicherweise auch in einigen Stadtteilzentren wie Steele und Rüttenscheid, wo es regelmäßig eng wird auf Straßen und Gehwegen. Am Freitagabend setzte Trilling dann einen anderen Akzent: „Wir werden das in den nächsten Tagen prüfen“, sagte sie.

Coronavirus in Essen: Diese Regeln gelten jetzt

Alkoholhaltige Getränke dürfen generell im Außenbereich nicht mehr verkauft werden.

In der Öffentlichkeit dürfen nur fünf Personen als Gruppe auftreten. Mehr dürfen es nur sein, wenn ein enges Verwandtschaftsverhältnis vorliegt.

Private Feiern im öffentlichen Raum dürfen nur noch mit höchstens zehn Personen stattfinden, nicht mehr mit 25, wie es bislang galt.

In allen städtischen Gebäuden herrscht Maskenpflicht.

An Veranstaltungen kommerzieller Art dürfen maximal 100 Besucher teilnehmen, mit Ausnahmegenehmigung der Stadt maximal 250. Was das für die Essener Kultur-Institutionen bedeutet, ist noch unklar. Mit 100 Gästen würden sich viele Veranstaltungen nicht mehr lohnen.

In Theatern und Philharmonie herrscht ab sofort in allen Häusern auch auf den Sitzen Maskenpflicht.

Seit Samstag, 17. Oktober, von 23 bis 6 Uhr, gilt eine Sperrstunde für die Gastronomie. Wirte müssen ihre Gäste um 23 Uhr hinausbitten, um 6 Uhr dürfen die ersten Cafés und Bäckereien mit Ausschank öffnen. Oberbürgermeister Thomas Kufen und Marketing-Chef Richard Röhrhoff hatten sich dezidiert gegen diese Restriktion ausgesprochen. Gastronomien seien in Essen keine Orte, in denen Ansteckungen nachzuweisen seien. Das ist für die Umsetzung nun allerdings ohne Belang.

Erst wenn Essen wieder zuverlässig unter dem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 liegt, können die Kneipen und Restaurants wieder öffnen so lange sie wollen. Bars und Kneipenbesitzer wettern derweil gegen die neue Verfügung.

Trotz Coronavirus – Rüttenscheider Kneipen gut besucht

Damit am Freitagabend (16. Oktober) nicht noch wilde Abschiedsfeiern unter Ignorierung der Corona-Regeln in Rüttenscheid stattfinden, hat Ordnungsdezernent Christian Kromberg den Ordnungsdienst der Stadt nach Rüttenscheid beordert.

Ferner werde eine Hundertschaft der Polizei nach dem Rechten sehen, so Kromberg. Viel gesehen haben Besucher der Rü davon aber nicht. Die Gastronomiebetriebe waren bis in die tiefe Nacht gut besucht, tatsächlich gab es wohl die Neigung, ein letztes Mal bis in die Nacht auszugehen, bevor für voraussichtlich längere Zeit die Sperrstunde gilt.

Stadt kündigt Kontrollen auf den „bekannten Essener Gastromeilen“ an

„Das Ordnungsamt der Stadt Essen wird gemeinsam mit der Polizei insbesondere verstärkt auf den bekannten Essener Gastronomiemeilen und im öffentlichen Raum die Einhaltung der bestehenden Corona-Regelungen kontrollieren“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Essen gilt offiziell seit Sonntag, 11. Oktober, als Risikogebiet oder Hotspot mit einem Inzidenzwert, der dauerhaft über 50 liegt. Entspannung ist vorläufig nicht in Sicht. Am Freitag, 16. Oktober, liegt die Zahl aktuell infizierter Bürger bei 424 – das ist ein neuer Höchststand seit dem Ausbruch der Pandemie. Am 1. März wurde in Essen der erste Corona-Fall bestätigt. Auch der Inzidenzwert liegt am Freitag, 16. Oktober, auf einem neuen Rekord-Level – 60,4.

OB Kufen kündigt an, die Maßnahmen eins zu eins umzusetzen – kein Flickenteppich mehr

Von einer Sperrstunde für gastronomische Betriebe hatte die Stadt so lange wie möglich abgesehen – seit Mittwoch hatten zum Beispiel Düsseldorf und Köln entsprechende Regeln verhängt, Essen aber nicht. Eigensinn gilt nun allerdings nicht mehr. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten Politik aus einer Hand sowie Entschiedenheit im Einsatz gegen das Coronavirus“, erklärte Oberbürger Thomas Kufen am Freitagabend.

Ein „Flickenteppich an Regelungen“ führe zur Verunsicherung und untergrabe die Akzeptanz der Maßnahmen. „Daher werden wir in Essen eins zu eins die heute für ganz NRW verabredeten Maßnahmen übernehmen und auch kontrollieren“, so der OB.