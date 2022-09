Clubtreffen: Wieso die Billig-Automarke Dacia echte Fans hat

Essen-Stoppenberg. Die Automarke Dacia steht für schlichte Bescheidenheit und Vernunft. Das finden viele Leute gut: In Essen gibt es einen Dacia-Fanclub.

Es ist nicht Porsche, es ist nicht BMW – Dacia zählt zu den Automarken, dessen Glamour-Faktor, sagen wir, noch ausbaufähig ist. Doch genau diese schlichte Bescheidenheit finden viele Leute gut – so gut, dass sie einen Fanclub für Dacia gegründet haben.

Drei Jahre alt ist jetzt die Vereinigung „Dacia Freunde Ruhrpott“ geworden. Angeführt wird sie von Matthias Wurst (52), einem kaufmännischen Angestellten aus Essen-Stoppenberg. Er sagt: „Kein Auto hat ein so gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wie ein Dacia.“ Das klingt vernünftig. Doch hier geht es um Leidenschaft.

„Der Dokker von Dacia und der Caddy von VW sind absolut vergleichbar“

Nicht erst in Zeiten hoher Benzinpreise und einer Inflationsrate von acht Prozent spielt es schließlich eine Rolle, ob ein Neuwagen 15.000 oder 30.000 Euro kostet: „Der Dokker von Dacia kostet nur die Hälfte vom VW Caddy, dabei sind beide absolut vergleichbar“, sagt Wurst, der 2018 mit seinem ersten Dacia sofort zum Fan wurde; seit vier Jahren fährt er ein Fahrzeug aus der Modellreihe Sandero. „Vorher bin ich Peugeot gefahren, und bei uns an der Straßenecke parkte schon lange regelmäßig ein Sandero, so bin ich darauf aufmerksam geworden.“

Als den Peugeot dann das Zeitliche segnete, fackelte Wurst nicht lange: „Wir sind zum Händler gefahren, kurze Probefahrt, dann war er unser“, erinnert sich Wurst. Die Freude an einem bezahlbaren Neuwagen wuchs schnell zur Faszination über einen bezahlbaren Neuwagen plus Fahrspaß plus Solidität und Zuverlässigkeit. „Ich bin begeistert von der Qualität, von den Fahreigenschaften, und ich würde mir sofort wieder einen Dacia kaufen.“ Er weiß auch schon, welchen: „Ich liebäugle mit dem Jogger.“ So heißt das neue Modell, erst in diesem Jahr auf den Markt gekommen, er hat die bei Familien beliebten Modelle Logan und Dokker abgelöst.

Selbst in der DDR klagte man über schlechte Verarbeitung der Dacia-Autos

Dacia kommt eigentlich aus Rumänien. In der DDR war Dacia beliebt, weil er – anders als der Trabbi – Frontantrieb hatte. Doch selbst in der DDR, und das will wirklich etwas heißen, wuchs die Zahl der Beschwerden über schlechte Verarbeitung. Um die Jahrtausendwende ging Dacia eine Kooperation mit dem französischen Hersteller Renault ein, heute ist Dacia eine komplette Renault-Tochter. „Der Renault Capture und der Dacia Sandero werden auf der gleichen Karosserie-Plattform gebaut“, weiß Dacia-Fan Matthias Wurst.

Kai Klein von den Dacia-Freunden Ruhrgebiet. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Mit den „Dacia-Freunden Ruhrpott“ trifft man sich etwa einmal im Quartal: zum Informations- und Erfahrungsaustausch, zum gemeinsamen Schwärmen, und nicht zuletzt für Unternehmungen. Das dritte Jahrestreffen fand jetzt in Herne statt; knapp 50 Fans kamen aus ganz NRW, und man interessiert sich selbstverständlich auch für die eine oder andere Veränderung, die mancher Dacia-Besitzer an seinem Auto vornimmt. „Egal, ob da jetzt jemand einen LED-Blinker einbaut oder aus einem Dokker einen Mini-Camper mit eingebautem Bett macht“, erzählt Matthias Wurst.

Corona und Ukraine-Krieg – unsichere Zeiten sind offenbar gut für eine Automarke wie Dacia. Schon im Jahr 2008, als die amerikanische Wirtschaft zusammenbrach und damit weltweit einen Banken-Kollaps auslöste, traditionelle Firmen in die Insolvenz schlitterten und eine „Abwrackprämie“ die Konjunktur in der Automobilbranche ankurbeln sollte – das war in Deutschland die Stunde des Durchbruchs für Dacia. Damals mit dem Logan für unter 8000 Euro Neupreis. „Mittlerweile ist der Duster auch sehr beliebt“, sagt Wurst. Ein SUV für unter 20.000 Euro. Die ehemals rumänische Automarke wird schon lange nicht mehr belächelt, und ihre Fahrer erst recht nicht.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen