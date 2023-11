Clan-Kontrollen in Essen: Drei Haftbefehle vollstreckt

Auch in der vergangenen Woche setzten die Behörden ihre Politik der tausend Nadelstiche in Essen fort.

Essen Auch in der vergangenen Woche setzten die Behörden ihre Politik der tausend Nadelstiche in Essen fort - mit Erfolg, so die Polizei.

Drei vollstreckte Haftbefehle, sichergestellte Messer und Drogen sowie konfisziertes Geld: Nach einer „erfolgreichen Woche bei der Bekämpfung der Clan-Kriminalität“ in Essen hat die Polizei eine Bilanz gezogen. Einmal mehr waren die Einsatzkräfte der Hundertschaft an mehreren Tagen gemeinsam mit verschiedenen Ämtern der Stadt Essen als Netzwerkpartner unterwegs, um Gaststätten und Cafés zu kontrollieren und den Streifendienst zu unterstützen.

An der Haskenstraße in Altendorf konnten die Beamten binnen einer Stunde zwei mutmaßliche Drogendealer stellen. Bei einem 42 Jahre alten Türken aus Essen fanden sich 14 Tütchen mit Cannabis, ein vierstelliger Bargeldbetrag und ein Messer, das der Mann in einer Bauchtasche bei sich trug. Da der Verdächtige bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde, landete er im Gewahrsam der Polizei.

Kurz darauf geriet ein 37-jähriger Essener ebenfalls mit türkischer Staatsangehörigkeit in das Visier der Beamten. Bei seiner Durchsuchung kamen ein dreistelliger Bargeldbetrag, mehrere Verkaufseinheiten Kokain und Cannabis sowie eine Feinwaage ans Licht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ebenfalls in das Gewahrsam gebracht.

22-Jähriger wurde in seiner Wohnung festgenommen

An der Serlostraße in Altendorf stellten Einsatzkräfte der Hundertschaft einen polizeibekannten Syrer (22), der mit Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde in seiner Wohnung festgenommen, in der eine geringe Menge Cannabis sichergestellt wurde. Zeitgleich zogen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle an der Logenstraße einen Afghanen aus dem Verkehr. Auch gegen diesen 47-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Gegen Zahlungen von Geldstrafen konnten beide Beschuldigten wenig später die Polizeiwache wieder verlassen.

Zusätzlich unterstützten die Beamten immer wieder den Streifendienst bei verschiedenen Lagen: Nachdem am Samstagabend am Limbecker Platz ein 25-Jähriger durch Stiche schwer verletzt worden war, unterstützten zahlreiche Beamte der Hundertschaft bei der Fahndung nach den flüchtigen Tätern. Sie konnten dennoch entkommen, die Ermittlungen laufen.

Am frühen Sonntagmorgen eilten die Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Streifendienst nach Altenessen und konnten gemeinsam zwei mutmaßliche Einbrecherinnen stellen.

Einsätze in jeder Woche an mehreren Tagen

Polizeisprecher Matthias Werk betonte: „Die regelmäßigen Kontrollen mit unseren Netzwerkpartnern und die starke Präsenz sind ein wesentlicher Baustein zur Bekämpfung der Clankriminalität. Die Einsatzkräfte der Hundertschaft sind in jeder Woche an mehreren Tagen zu unterschiedlichen Zeiten im Einsatz und verfolgen konsequent alle Verstöße.“ Dabei stehe die Polizei Essen in einem engen Austausch mit der kommunalen Ordnungsbehörde, dem Zoll, der Bezirksregierung und den Finanzbehörden.

Essen ist und bleibt mit 763 Straftaten die Hochburg der Clan-Kriminalität in NRW, was sich deutlich an den Zahlen der Polizei ablesen lässt: Im vergangenen Jahr waren rechnerisch 5211 Beamte rund 31.200 Stunden im Milieu unterwegs. Sie kontrollierten 146 Shishabars, 42 Wettbüros sowie 622 „sonstige Orte“, stellten dabei 25 Waffen sicher, schrieben 253 Strafanzeigen, nahmen 46 Verdächtige fest und kontrollierten 4398 Autofahrer, um 13 Karossen und noch mehr Führerscheine zumindest vorübergehend einzuziehen.

