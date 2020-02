Buchvorstellung: Mutter schreibt über krebskranken Sohn

Julius Scholten starb mit sieben Jahren an Krebs. Vor seinem Tod erfüllte ihm seine Mutter Melissa Scholten viele Herzenswünsche – unter anderem einen Zeppelinflug.

Essen. Melissa Scholten hat ein Buch über die Krebserkrankung ihres Sohnes geschrieben. WAZ-Leser können sich gratis für die Buchvorstellung anmelden.

Das eigene Kind zu verlieren ist die wohl schlimmste Erfahrung, die eine Mutter machen kann. Melissa Scholten hat genau das durchgemacht. Ihr Sohn Julius erkrankte an Krebs und starb vier Jahre später. Das Schicksal der Familie aus Heiligenhaus bewegte viele Menschen. Nun hat die Feuerwehrfrau und Rettungsassistentin ihre Geschichte in dem Buch „Julius Tigerherz. Aufgeben ist keine Option“ niedergeschrieben.

Julius ist vier Jahre alt, als bei ihm ein bösartiger Tumor im Bauchraum diagnostiziert wird: Das sogenannte Ewing-Sarkom tritt meist im Kindes- und Jugendalter auf. Als Julius zum dritten Mal an Krebs erkrankt und die Ärzte ihm nur noch eine kurze Lebensdauer bescheinigen, beginnt Melissa Scholten, einen Blog zu schreiben. Darin berichtet sie über den Alltag mit der Krankheit und über die verbleibende Zeit, die sie ihrem Sohn so schön wie möglich gestalten will.

Mutter erzählt im Buch, wie die Krebserkrankung des Sohnes ihre Welt auf den Kopf stellte

Aus diesem Blog und Scholtens Tagebuchaufzeichnungen ist das Buch „Julius Tigerherz“ entstanden. In dem Buch schildert sie, wie der Krebs ihre Welt auf den Kopf stellte: Sie erzählt von Angst, Verzweiflung, ihrer unendlichen Wut auf die Krankheit und das Schicksal – und warum sowohl Kämpfen als auch Loslassen wichtig sein können. Gleichzeitig schreibt sie von den vielen schönen Momenten mit ihrem Sohn, die es auch nach der Diagnose gab.

WAZ-Leser bekommen exklusive, kostenlose Plätze für die Buchvorstellung

Am 4. März, 19 Uhr, kommt Scholten für eine Buchvorstellung mit anschließender Diskussionsrunde in die Zentrale der Funke-Mediengruppe am Jakob-Funke-Platz 1. Veranstaltungsort ist der Jakob-Funke-Raum. WAZ-Leser erhalten exklusive, kostenlose Plätze. Über die Hotline 0201 / 804 8058 kann man sich für die Buchvorstellung anmelden. Die Plätze sind limitiert.

An der anschließenden Diskussion teilnehmen werden die Autorin Melissa Scholten, Alexandra von Korff, (Brustkrebspatientin, Mutter von zwei Kindern und Bloggerin mit eigenem Podcast) und Prof. Dr. Jendrik Hardes (Chefarzt der Klinik für Tumororthopädie, Universitätsklinikum Essen). Moderiert wird die Veranstaltung von Thorsten Schabelon (Leiter Marketing und Kommunikation, Universitätsklinikum Essen).