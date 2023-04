Brand in Essen: „Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt“

Essen. In Essen hat es in einer Dachgeschosswohnung gebrannt. In der Nachbarwohnung traf die Feuerwehr auf einen Mann. Dieser wusste sich zu helfen.

Aufregung mitten in der Nacht auf Karfreitag im Essener Südostviertel: In einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus in Franz-Arens-Straße hatte es gegen 1 Uhr in einer Dachgeschosswohnung gebrannt. In der Nachbarwohnung trafen die Einsatzkräfte im Verlauf des Einsatzes auf einen Mann.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Dieser hatte sich in den verrauchten Räumlichkeiten an ein Dachflächenfenster gerettet, um dem giftigen Qualm zu entkommen und atmen zu können. Nachdem seine brennende Wohnungstür gelöscht werden konnte, wurde er durch das Treppenhaus ins Freie gebracht. „Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt“, teilt Feuerwehrsprecher Christoph Riße mit.

Feuerwehr Essen geht mit mehreren Trupps ins Gebäude

Aber der Reihe nach: Wie die Feuerwehr berichtet, schlugen bereits bei deren Eintreffen in der Franz-Arens-Straße auf der Rückseite des Hauses Flammen aus einem geborstenen Dachflächenfenster. Zu diesem Zeitpunkt hatte die ebenfalls alarmierte Polizei bereits damit begonnen, Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes nach draußen zu bringen.

Das sei bis zum vierten OG relativ einfach gewesen, da bis dorthin das Treppenhaus wegen des geborstenen Fensters rauchfrei blieb. Anders sah das aber im obersten Geschoss aus. „Der Brand in der Wohnung im fünften Obergeschoss war bereits so weit entwickelt, dass die Wohnungseingangstür durchgebrannt war“, meldet die Feuerwehr. Auch die Wohnung direkt neben der Brandwohnung war bereits in Mitleidenschaft gezogen worden, deren Eingangstür „komplett weggebrannt“. Sofort seien daraufhin mehrere Trupps in das Gebäude zur Menschenrettung gegangen, wo man dann auf den Mann am Dachflächenfenster traf – und diesen unverletzt nach draußen bringen konnte.

Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Da sich in der eigentlichen Brandwohnung – die ebenfalls gelöscht werden konnte – niemand mehr aufhielt, wurde bei dem nächtlichen Brand im Südostviertel niemand verletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl und somit andere Gebäude konnte die Feuerwehr Essen verhindern. Allerdings: „Beide Wohnungen sind durch den Brand nicht mehr bewohnbar“, so Riße. Ersten Meldungen zur Folge, dass sich Menschen auf das Dach gerettet hatten, hätten sich nicht bestätigt.

Der Einsatz an der Franz-Arens-Straße dauerte etwa zwei Stunden. Vor Ort waren zwei Löschzüge, mehrere Sonderfahrzeuge, ein Rettungs- sowie Notarztwagen. Auch die freiwilligen Kräfte der Feuerwehr Essen-Mitte waren im Einsatz. Wie es zu dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus kommen konnte, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen