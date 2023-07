Bombe im Essener Westviertel gefunden: Entschärfung am Abend

Essen. Im Essener Westviertel ist am Montag ein Blindgänger gefunden worden. Er wird am Abend entschärft. Auch der Hauptbahnhof wird gesperrt.

Im Essener Westviertel ist am Montag ein Blindgänger gefunden worden. Er muss noch am Abend entschärft werden. Der Fundort liegt laut Stadt an der Frohnhauser Straße in Höhe der Hausnummer 95.

Wegen der geplanten Entschärfung muss voraussichtlich im Laufe des Montagabends auch der Hauptbahnhof in Essen gesperrt werden. Das teilte die DB Regio auf Twitter mit. Während der Evakuierung des Sperrkreises sei bereits mit Beeinträchtigungen des Zugverkehrs zu rechnen.

Voraussichtlich im Laufe des Abends #Entschärfung einer #Fliegerbombe im Raum #Essen Hbf. Sperrung während der Entschärfung, Beeinträchtigungen während der #Evakuierung. Update sobald neue Infos verfügbar. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) July 31, 2023

Bombe in Essen gefunden: Evakuierung im Umkreis von 300 Metern

Die Stadt Essen teilte mit, die britische Fünf-Zentner-Bombe sei im Westviertel gefunden worden - in der Nähe der Bahnstrecke. Weil der Zünder deformiert sei, müsse der Blindgänger noch am Montag entschärft werden.

Die Karte zeigt den Fundort des Blindgängers. In dem rot markierten Radius werden die Gebäude evakuiert. Foto: Stadt Essen

Alle Gebäude im Umkreis von 300 Metern um die Bombenfundstelle würden evakuiert. Laut Stadtsprecherin Silke Lenz müssen ungefähr 312 Personen ihre Wohnungen verlassen. 150 Einsatzkräfte seien im Einsatz.

#EBombe - Blindgängerfund im Westviertel. Britische 5-Zentner-Bombe muss heute noch entschärft werden. Der Fundort ist an der Frohnhauser Straße, Höhe Hausnummer 95. Es gilt ein Evakuierungsradius von 300 Metern. Details folgen. — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) July 31, 2023

Eine Betreuungsstelle für betroffenen Anwohner werde nicht eingerichtet - es stünden Ruhrbahn-Busse zur Verfügung, so die Stadt. Auch das Gefahrentelefon der Stadt soll unter 0201-123 8888 erreichbar sein. (dpa/red)

