„Die Projekte und Debatten des Bistums Essen sind viel weiter als das, was auf dem synodalen Weg verhandelt wird“, sagt Bistum-Sprecher Ulrich Lota. Der synodale Weg der katholischen Kirche ist ein Reformprozess, der am 1. Dezember 2019 gestartet ist. Er ist ein Gesprächsformat, der eine strukturierte Debatte ermöglichen soll. Zentrale Themen sind: die Position der Frau in der Kirche, die kirchliche Sexualmoral, der Umgang mit Macht und die verpflichtende Ehelosigkeit der Priester.

Laut Lota hat das Bistum Essen in den vergangen Monaten und Jahren bereits Lösungen auf viele Fragen gefunden, die als Anschauungsmaterial für die Debatten des synodalen Weg dienen können. „Man sagt uns ja nach, dass wir vom Diskussionsstand hier viel weiter sind. Und das bringen wir als Erfahrungsschatz in den synodalen Weg mit ein.“

„Wir segnen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist“

Über konkrete Auswirkungen der Debatten auf das Leben im Bistum könne man bis jetzt nichts sagen, so Lota. Aus dem Bistum Essen nehmen fünf Geistliche an dem Prozess teil, insgesamt besteht die Synodalversammlung aus 230 Personen.

Eine strittige Frage innerhalb der Kirche ist, ob homosexuelle Paare heiraten und gesegnet werden dürfen. „In Essener Gemeinden kommt das vor. Wir segnen hier ja alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist: Autos und Tiere und weiß ich nicht“, sagt Lota. Das sei zwar auch hier noch umstritten, auf große Ablehnung stoße das aber in vielen anderen Ländern, etwa in Polen, nicht zu reden von Asien oder Afrika. „Daher ist wichtig, dass wir als katholische Weltkirche gemeinsame Lösung finden.“ Das Bistum Essen, das in dem Bereich schon Erfahrung habe, könne den synodalen Weg bereichern.

Bistum Essen zeigt dem synodalen Weg wie man mit Priestermangel umgehen kann

Seit der Gründung des Bistums 1958 gibt etwa 50 Prozent weniger Katholiken, viele Pfarreien mussten schließen und immer weniger Menschen werden zum Priester geweiht. „Dieses Jahr gab es nur eine Priesterweihe, früher waren es mal 20“, sagt Lota. „Wir müssen uns auf eine andere Zeit einstellen.“

Die finanziellen Mittel seien beschränkt. Um mit diesen Schwund zurecht zu kommen, arbeiten im Bistum mehr Laien. Sie kämen unter anderem bei Beerdigungen zum Einsatz. Gerade Frauen hielten die Gemeinden im Wesentlichen zusammen. „Wir können auf dem synodalen Weg dafür werben, dass sich solche Veränderungen lohnen.“