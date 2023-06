Betrug bei Essener Juwelier: Polizei fahndet mit einem Foto

Essen. Mit Kontodaten einer 42-Jährigen hat ein Unbekannter in der Innenstadt Schmuck ergaunert. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Mann.

Heller Herrenmantel, Jackett und Krawatte: Ein mutmaßlicher Betrüger machte augenscheinlich einen seriösen Eindruck, als er am 1. Oktober des vergangenen Jahres bei einem Juwelier an der Kettwiger Straße auftauchte.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

In dem Geschäft kaufte er Schmuck und bezahlte über einen Onlinedienst. Erst später fiel auf, dass der Verdächtige dort unrechtmäßig die Daten einer 42-Jährigen hinterlegt und so ihr Konto mit einer vierstelligen Summe belastet hatte, berichtete die Polizei am Montag.

Mit einem Foto der Videoüberwachung des Juweliers fahnden die Essener Ermittler nun nach dem Unbekannten. Zeugen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

