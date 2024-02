Essen. Sie ist der älteste und kultigste Club in Essen, am 1. März ist nach 29 Jahren Schluss: Die Musikpalette, kurz Mupa, schließt am Freitag.

Sie gilt neben dem Prater in Bochum als ältester Club im Ruhrgebiet, nun endet eine Ära: Am Freitag, 1. März, öffnet die Essener Musikpalette zum letzten Mal ihre Türen auf der Kettwiger Straße. Viele Tränen sind geflossen, als Mupa-Gründer Klaus Koch sein Team vor einigen Tagen über das bevorstehende Ende informierte. Für den 73-Jährigen ist das Thema so emotional, dass er sich zunächst nicht weiter dazu äußern möchte. Koch geht nun in den Ruhestand und will die Turbulenzen der vergangenen Monate und Jahre bei einer gemeinsamen Auszeit mit der Familie sacken lassen.