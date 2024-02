Essen. Was macht der Ukraine-Krieg mit Geflüchteten? Im Schauspiel Essen blickt Natalka Vorozhbyt mit „non-existent“ nicht ohne Humor auf die Lage

Stell dir vor, es ist Krieg, doch die vermeintliche Front verläuft nur durchs Wohnzimmer. Wenn Papa Walik die Familie abends per Videoschalte zum Durchhalten ermutigt, sind Helm und Uniform vor der blau-gelben Flagge nur Verkleidung. Denn Walik (Philipp Noack) ist kein Kriegsheld, sondern „ein Schisser“, der sich vor der Einberufung drückt. Walik bleibt „non-existent“, so wie es seine Familie im fernen Deutschland ist. Mama Orysia, Tochter Daryna und Oma Marija sind dem Krieg zwar entkommen, aber doch nicht angekommen, wahrgenommen. „Non-existent“, das neue Stück von Natalka Vorozhbyt, uraufgeführt am zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, zeigt Menschen, die der Krieg in einen zunehmend zukunftslos erscheinenden Zwischenzustand katapultiert hat. Zur Premiere in der Casa des Essener Schauspielhauses gab es für die Autorin und das stark aufspielende Ensemble stürmischen Beifall.