Essen. Wenn RWE spielt, gibt es einen Riesen-Ansturm auf die Getränke. Zwischen Stauder und Cola: Unsere Autorin hat am Bierstand geholfen.

„Immer in Kontakt mit dem Zapfhahn bleiben.“ Das ist mein neues Mantra. Es ist Samstagnachmittag, Rot-Weiss Essen spielt gegen den SSV Ulm und ich zapfe das erste Stauder meines Lebens. Für einen Tag arbeite ich am Getränkestand W1, gleich an der Westtribüne. Beim Heimspiel herrscht hier Hochkonjunktur, an diesem Getränkestand wird der meiste Umsatz gemacht. Das heißt: Getränke bereitstellen im Akkord. Werde ich das schaffen oder werde ich die Fans enttäuschen?