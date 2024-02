Essen. In der „Grünen Mitte“ sind am Donnerstag sieben Syrer aufeinander losgegangen. Am Ende waren drei von ihnen verletzt.

Auf der Wiese der „Grünen Mitte“ (Uni-Viertel) am nördlichen Rand der Essener Innenstadt hat es am Donnerstag Nachmittag eine Schlägerei mit Verletzten gegeben. Zwei syrische Gruppen gingen aufeinander los, insgesamt waren sieben Männer beteiligt. Drei von ihnen wurden bei dem Zwischenfall verletzt, zwei davon mussten ins Krankenhaus.

Clan-Schlägerei in Essen: Gürtel und Messer als Tatwaffen

Die streitenden Männer setzten Gürtel und Messer ein, entsprechend stark sind die Verletzungen bei den Opfern. Alle Beteiligten sind zwischen 18 und 21 Jahre alt.

Das Clan-Kommissariat der Essener Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Gesucht werden Zeugen des Vorgangs und Leute, die Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machen können. Hinweise an 0201-8290.

