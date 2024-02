Essen. Vor 25 Jahren galt das Rad als kühnste Attraktion auf dem Zollverein-Areal, nun wird die stillgelegte Anlage dem Ausbau des Denkmalpfads weichen.

Es war ein Highlight der aufwendigen Energie-Ausstellung „Sonne, Mond und Sterne“, auch wenn Denkmalschützer es als Ärgernis empfanden: Das „Sonnenrad“ wurde zu einem auf unzähligen Fotos verewigten Markenzeichen auf der Kokerei Zollverein, bei einer Fahrt in den Gondeln gewann man ganz neue Perspektiven auf die riesige Industrieanlage. Nun wird das schon lange stillgelegte Rad endgültig abgebaut, kündigte die Stiftung Zollverein am Donnerstag (22.2.) an.