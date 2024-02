Essen. Ordnungsamt kontrollierte sechs Immobilien im Ostviertel. 52 Bewohnern werden nun die Transferleistungen entzogen. Sie wurden nicht angetroffen.

Mitarbeiter des Essener Ordnungsamtes und weiterer städtischer Fachämter haben am Mittwochmorgen sechs Immobilien an der Elisenstraße im Ostviertel überprüft. Die Polizei leistete dabei Amtshilfe, teilte die Stadt mit. Eine Hundertschaft war mit im Einsatz. Anlass der sogenannten ordnungsbehördlichen Kontrolle war unter anderem der Verdacht auf Sozialbetrug.

Nach Angaben der Stadt kommt es aus dem Umfeld der Objekte seit Jahren häufig zu Beschwerden von Anwohnern, die Immobilien würden deshalb regelmäßig durch das Ordnungsamt überprüft.

An den Immobilien wurden nach Angaben der Stadt Essen zahlreiche Mängel festgestellt

Am Mittwochmorgen schauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnungsaufsicht, des Einwohnermeldeamtes, der Ausländerbehörde, der Finanzbuchhaltung und des Job-Centers an der Elisenstraße vorbei. Noch bevor die Ergebnisse der Kontrollen ausgewertet waren, zog die Stadt ein erstes Fazit und sprach von einem Erfolg: 52 Personen seien nicht angetroffen worden. Sie würden nun im Nachgang an der Adresse abgemeldet und hätten keinen Anspruch mehr auf Transferleistungen. Ferner habe die Finanzbuchhaltung Zahlungsvereinbarungen zu offenen Forderungen in Höhe von 1564,04 Euro vereinbaren können. Woraus sich diese Summe zusammensetzt, ist nicht bekannt.

Durch die Wohnungsaufsicht seien zudem an den Immobilien zahlreiche Mängel festgestellt worden, die nun durch den Eigentümer behoben werden müssten. Dabei geht es um den schlechten Allgemeinzustand der Häuser, um kaputte Türen und verbastelte Stromzuführungen etwa. Die Stadt kündigte weitere Kontrollen an, um zu überprüfen, ob nachgebessert wurde.

Permanent liegt Sperrmüll auf dem Bürgersteig

Die Fluktuation unter den Bewohnern der Häuser an der Elisenstraße sei so hoch wie das Beschwerdeaufkommen aus der Nachbarschaft der Immobilien an der Ecke zur Burggrafenstraße, heißt es. Permanent liege Sperrmüll vor der Tür auf dem Bürgersteig. Nach Auskunft der Stadt sind die Mieter mit Transportern im Stadtgebiet, um ausrangierte Möbel einzusammeln. Was sie davon gebrauchen können, bleibe in den Wohnungen, der Rest lande auf der Straße. Der Zustand sei seit Jahren bekannt, der der Häuser aber nicht so schlecht, dass sie als Schrottimmobilie geräumt und abgerissen werden könnten oder müssten.

Der mutmaßliche 52-fache Sozialbetrug sei gemessen an der Zahl der Bewohner in den Häuser „überdurchschnittlich hoch“. Ob sich der Verdacht erhärten lässt, zeige sich, wenn sich die Betroffenen melden und einen nachvollziehbaren Grund für ihre Abwesenheit wie Urlaub, Verwandtenbesuche oder eine neue Wohnadresse angeben. Nehmen sie keinen Kontakt zum zuständigen Job-Center auf, ist dies in der Regel ein sicheres Indiz für Leistungsmissbrauchs. Eine anzunehmende Schadenssumme und den Zeitraum des mutmaßlichen Betrugs nannte die Stadt Essen nicht.

