Essen. Eine Fünf-Zentner-Bombe ist in der Nähe des Ibis-Hotels an der Hollestraße zufällig entdeckt worden. Entschärfung wohl noch heute.

In der Nähe des Essener Hauptbahnhof ist am Mittwochmorgen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie Stadtsprecher Patrick Betthaus mitteilte, handele es sich um eine Fünf-Zentner-Bombe, die bei Bauarbeiten für die Citybahn an der Hollestraße entdeckt worden sei.

Update 12.39 Uhr: Feuerwerker Frank Stommel ist vor Ort und wird die Bombe später entschärfen. Es handelt sich nach seinen Angaben um eine fünf Zentner schwere Bombe mit Heck-Aufschlagzünder, die bei Baggerarbeiten entdeckt wurde. Sie liegt einen Meter tief in der Erde, den Zünder sieht man auf den ersten Blick nicht.

Der Fundort ist mitten in der City. Unweit entfernt befinden sich das Ibis-Hotel, der Hauptbahnhof und das mehrstöckige Gildehof-Center mit Bürgerbüro.

Der Zugverkehr wird von der Entschärfung betroffen sein. Der Zeitpunkt dafür steht noch nicht fest. Der Krisenstab berät aktuell.

Die Stadt wird ein Gefahrentelefon schalten, das aber erst ab 13 Uhr besetzt sein wird.

(Wir aktualisieren diese Meldung, sobald weitere Informationen vorliegen)

