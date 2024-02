Essen. Neue Produktionen stehen in der Krayer Bühne an. Stephan Rumphorst inszeniert „Bunte Fische überall“ und „Geschlossene Gesellschaft“.

Ein Spagat, den die Studio-Bühne immer wieder schafft: Sie zeigt ein Jugendstück neben einem heute selten gespielten Theaterklassiker. Beide sind auf ihre Weise aktuell und sprechen Schüler wie Erwachsene an. Stephan Rumphorst („Heute Abend: Lola Blau“) hat sie inszeniert. „Bunte Fische überall“ ist ein Monolog über das Erwachsenwerden in einer Regenbogenfamilie. In Sartres Drama „Geschlossene Gesellschaft“ geht es um Freiheit, Vertrauen und die Wahrheit, der man sich stellen muss.