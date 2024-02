Essen. Häuser und Eigentumswohnungen in Essen sind im vergangenen Jahr günstiger geworden. Doch es gibt Signale, dass sich dies wieder ändern könnte.

Die gestiegenen Bauzinsen haben dem Kaufrausch bei Wohnungen und Häusern zwar ein Ende gesetzt, abgewürgt haben sie den Immobilienmarkt in Essen aber nicht. Die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden springt gerade wieder richtig an. Das dürfte auch Auswirkungen auf die Preise haben. „Ich glaube nicht an weitere Preissenkungen“, sagt Georg Meintrup, Geschäftsführer der Sparkassen-Tochter S-Immobilien.