Arche Noah: Fest der Kulturen mit prominenter Verstärkung

Essen. Essens Arche-Noah-Fest startet mit neuem Angebot: Workshop-Zelt, Gemeinschaftsbrunch und ein Konzert von „Banda Senderos“ sollen Publikum locken.

Integration ist zwar eines der großen Themen der letzten Jahre in Politik und Gesellschaft, aber sie bleibt oft ein abstrakter Begriff. Wie man das Kennenlernen der Kulturen zum großen, gemeinschaftlichen Erlebnis macht, das soll das Arche-Noah-Fest auf dem Kennedyplatz am 24. und 25. September zeigen. Nach zweijähriger Pandemie-Pause geht das Stadtfest für Frieden, Toleranz und Völkerverständigung der verschiedenen Nationen und Religionen wieder mit großem Programm an den Start. Das zweitägige Festival unter dem Motto „Alle in einem Boot“ präsentiere sich dabei „nicht vollkommen neu, aber doch ein bisschen anders“, sagt die Essener Choreografin und Kulturmanagerink Jelena Ivanovic, die zusammen mit Markus Stollenwerk die künstlerische Leitung übernommen hat.

Mit dabei: „Banda Senderos“ und Fatih Cevikkollu

Neu ist unter anderem, dass die große Bühne in der City nicht nur den Kulturvereinen, sozialen Trägern und Religionsgemeinschaften gehört, sondern auch künstlerische Top-Acts verpflichtet wurden. Dazu gehört die längst auch international gefeierte Ruhrgebiets-Formation „Banda Senderos“ und der Kabarettist Fatih Cevikkollu, die am Samstag zwischen 18 und 21 Uhr viel Publikum anlocken dürften, sowie das Royal Street Orchestra oder der als „Balkanizer“ bekannten Musiker und Comedian Danko Rabrenovic, die am Sonntag ab 15 Uhr das Bühnenprogramm bestreiten.

Sie spielen längst mit an der Spitze der Gobal Pop-Szene: „Banda Senderos“ aus dem Ruhrgebiet. Foto: Banda Senderos

Die Auftritte sollen nicht nur Eingeweihte und langjährige Mitstreiter des Arche-Projekts auf den Kennedyplatz locken, sondern eben auch Besucher, die sich sonst vielleicht nicht aufmachen würde zu einem Fest der Kulturen. „Wir wollen Raum für Begegnungen schaffen“, sagt Ivanovic. Dazu gehört auch, auf dem Kennedyplatz noch mehr Aufenthaltsqualität zu sorgen. 60 Bambus-Bäume begrünen den städtischen Platz, dazwischen bieten rund 30 Zelte Platz für ein abwechslungsreiches kulturelles und kulinarisches Programm, das von den Essener Vereinen getragen wird.

Das Angebot soll aber nicht nur zum Zuschauen und Konsumieren einladen, sondern auch zum aktiven Mitmachen und Mitgestalten. Erstmals gibt es deshalb ein eigenes Kinderzelt mit Programm vom Clownstheater bis zur Tanzperformance für Kinder und ein Workshop-Zelt, wo internationale Folkloretänze ausprobiert oder die Menschenrechte gesungen werden können.

Zum Gemeinschaftsbrunch auf dem Kennedyplatz darf jeder etwas beisteuern

Neu ist auch der große Gemeinschaftsbrunch am Sonntag, 24. September, auf den Kennedyplatz. Für Brötchen, Wasser und Geschirr sorgen die Organisatoren. Alles andere sollen die Gäste selber mitbringen. Begleitet wird die lockere Tafelrunde von ausgewählten Essener Ensembles. Damaskino sorgt beispielsweise für orientalische Musik, „Nomed!a“ arrangiert Klassiker neu, Tico Tico aus Werden servieren Klezmer und Tango, während „Rezo und Nino“ zur musikalischen Europareise laden.

Infos zum Programm Das Arche-Noah-Fest startet am Samstag, 24. September, um 14 Uhr, unter dem Motto „Alle in einem Boot“ mit vielen Beteiligten auf dem Kennedyplatz. Den Grußworten von OB Thomas Kufen folgen interreligiöse Friedensgrüße der Mitglieder des Initiativkreises Religionen in Essen (IRE). Fatih Cevikkollu präsentiert sein Programm „Fatihmorgana“ am Samstag ab 18 Uhr, „Banda Senderos“ folgen um 19.30 Uhr. Danko Rabrenovic ist am Sonntag ab 15.15 Uhr zu erleben, das „Royal Street Orchestra sorgt ab 17 Uhr für den Ausklang. Das gemeinsame Frühstück mit Musik beginnt am Sonntag, 25. September, um 12 Uhr.

Nicht nur die Frage des Musikgeschmacks und Brotaufstrichs dürfte dabei auf dem Kennedyplatz für Gesprächsstoff sorgen. Erstmals bietet das Arche-Fest mit einer „Speakers Corner“ auch Raum für Austausch. Akteure wie Pro Asyl oder „Mut machen – Steele bleibt bunt“ sind eingeladen. Über die vorgestellten Themen und Standpunkte soll dann in gemeinsamer Runde diskutiert werden.

Essener Jugendliche rappen gegen Rassismus

Mit dem Thema Ausgrenzung und Diskriminierung beschäftigt sich „Jude Kaffa Muchel“. Das Musikprojekt ist zusammen mit Jugendlichen der Altenessener Parkschule entstanden, einer Förderschule mit den Schwerpunkten emotionale sowie soziale Entwicklung. Die selbst geschriebenen und von Profimusikern vertonten Raptexte werden am Samstag, 24. September, 16.45 Uhr, auf dem Kennedyplatz vorgestellt. Zuvor stellt sich das Jugend-Tanz-Theater-Ballett Dortmund mit einem partizipativen Projekt vor: Jeder kann tanzen! Die Tanzperformance „Fugenlos“steht am Sonntag, 14.45 Uhr, auf dem Programm.

„Wir wollen die Interessenskreise vergrößern und das Projekt weiterentwickeln“, sagt Till Overbeck, Projektleiter der Arche Noah (KD 11/13). Denn wer nicht für Erneuerung sorge, gerate sonst irgendwann vielleicht in Vergessenheit.

