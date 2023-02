Bewährungsstrafe nach Anschlagsplänen auf Essener Schule

Essen/Düsseldorf. Der 17-jährige Schüler, der einen Anschlag auf das Don-Bosco-Gymnasium geplant haben soll, ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Im Prozess um den vereitelten rechtsextremen Terroranschlag auf das Don-Bosco-Gymnasium in Essen ist ein 17-jähriger Schüler zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das hat das Oberlandesgericht in Düsseldorf am Freitag (10. Februar) mitgeteilt. Der Prozess gegen den Gymnasiasten fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Gericht sprach den Gymnasiasten wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schuldig. Im Zuge der Bewährung soll sich der 17-Jährige zudem in psychiatrische Behandlung begeben.

Bereits vor dem Prozess hatte die Verteidigung ein Geständnis angekündigt. „Mir ist wichtig, dass man bei einem so jungen Menschen genau hinguckt“, sagte der Strafverteidiger Andreas Wieser. „Pubertät, Corona-Pandemie, wenig soziale Kontakte“ – es gebe einige Faktoren, die zu berücksichtigen seien.

Terroranschlag über einen langen Zeitraum hinweg geplant

Der Zugriff erfolgte am 12. Mai um 4.20 Uhr morgens: Schwer bewaffnete Spezialeinheiten stürmten ins Kinderzimmer des damals 16-Jährigen in Essen-Borbeck. Die Beamten stießen nicht nur auf rassistische, antisemitische und antimuslimische Schriften, sondern auch auf Materialien zum Bombenbau. 16 Rohrkörper, einige präpariert mit Uhren und Nägeln, wurden abtransportiert. Danach übernahm die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wegen der „besonderer Bedeutung“ des Falls.

Lesen Sie auch: Amok-Alarm Essen: Schüler kündigte Bombe als „Geschenk“ an

Der im Mai festgenommene Gymnasiast soll den rechtsextrem motivierten Terroranschlag über einen langen Zeitraum hinweg geplant haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der damals 16-Jährige am 13. Mai dieses Jahres am Essener Don-Bosco-Gymnasium ein Blutbad anrichten wollte – erst einen Tag vorher wurde er nach dem Hinweis eines Mitschülers in seinem Elternhaus festgenommen. Er habe „Lehrer sowie eine größere Anzahl von Schülern töten wollen“, heißt es in der Anklage. Seit der Festnahme hatte sich der 17-Jährige in Untersuchungshaft befunden. (mit dpa)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen