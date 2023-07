Verkehrslage Am Baldeneysee in Essen droht am Wochenende Verkehrschaos

Essen. Mehrere Veranstaltungen und bestes Wetter lassen stark erhöhtes Verkehrsaufkommen erwarten. Auf der Lerchenstraße darf geparkt werden.

Rund um den Baldeneysee ist am Wochenende wegen einiger parallel stattfindender Veranstaltungen und des sommerlichen Wetters mit stark erhöhtem Besucher- und damit auch Verkehrsaufkommen zu rechnen. Darauf weist die Stadt Essen hin. Es gelten besondere Einschränkungen und Verkehrsregelungen.

Zum Smag Sundance im Seaside Beach wird die Lerchenstraße in Fahrtrichtung Werden (bergab) am Samstag, 8. Juli vom Ende der Bebauung bis zur Kreuzung mit der Freiherr-vom-Stein-Straße zum so genannten „halbhüftigen Parken“ freigegeben. So können auf rund 1500 Metern rund 250 weitere Parkplätze geschaffen werden. Ein Beparken der Lerchenstraße in Gegenrichtung ist nicht möglich.

Die Einfahrt in den Parkplatz zum Seaside Beach Baldeney an der Freiherr-vom-Stein-Straße wird am Veranstaltungstag ab 20 Uhr gesperrt – ausgenommen sind Anlieger und Taxen. Für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren laut Stadt derzeit Schienenersatz-Busse der Linie S6. Die Busse halten direkt oberhalb der Regattatribüne am Baldeneysee an der S-Bahn Haltestelle „Hügel“.

Kostenfreie Shuttle-Busse zwischen See und Rüttenscheid

Zudem ist durch den Veranstalter am Abend ein Shuttle-Service eingerichtet. Von 20 Uhr bis 24 Uhr pendeln im 15-Minuten-Takt kostenfreie Shuttle-Busse zwischen der Kreuzung Freiherr-vom-Stein-Straße / Lerchenstraße und der Martinstraße in Rüttenscheid. Der Veranstalter sorgt für Hinweisbeschilderungen, die auf den Shuttle-Verkehr und den Schienenersatzverkehr mit den unterschiedlichen Zielhaltepunkten (Hauptbahnhof, Rüttenscheid) hinweisen.

Für die am Samstag, 8. Juli, und Sonntag, 9. Juli, auf dem Baldeneysee stattfindenden Spieltage der 1. und 2. Kanupolo-Bundesliga wird der hintere Bereich des Parkplatzes an der Regattatribüne an beiden Veranstaltungstagen gesperrt. Die Zufahrt zum Parkplatz über die Freiherr-vom-Stein-Straße und das Parken in nicht abgesperrten Bereichen sind durchgängig möglich.

Alle Besucher der Veranstaltungen sind gebeten, frühzeitig anzureisen, appelliert die Stadt. Achtung: Die Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes wird die Parksituation vor Ort kontrollieren.

